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Икономистът Георги Ангелов: Няма да зависим от внос на горива, ако открием нефт в Черно море

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Георги Ангелов

България до ноември ще успее да стигне изискумевия по закон обем от 80% запас природен газ, заяви икономистът Георги Ангелов по Нова тв. 

У нас положителното е , че имаме азерския договор, който обаче покрива само 40% от потреблението и това е уязвимото положение, отбеляза той. По думите му грешката е , че "Булгаргаз" купува природен газ месец за месец, а не по постоянен договор с определена цена. Съседна Румъния откри голямо находище, ние още не.

България би била независима от внос на горива, ако открие като Румъния голямо находище на нефт в Черно море,  допълни Ангелов.

Според него днес търговците се опасяват, че ако се отвори Ормузкият проток, цената на природния газ ще падне и газовите оператори, закупили преди това природен газ на по-висока цена, ще претърпят милиарди загуби, както стана през 2022 г. 

Повечето държави в ЕС ще си запълнят газохранилищата, с изключение вероятно на Германия. По думите му, откакто е започнала войната в Иран, не е имало по-ниски цени. 

Георги Ангелов

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