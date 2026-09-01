Икономистът Георги Ангелов: Няма да зависим от внос на горива, ако открием нефт в Черно море

България до ноември ще успее да стигне изискумевия по закон обем от 80% запас природен газ, заяви икономистът Георги Ангелов по Нова тв.

У нас положителното е , че имаме азерския договор, който обаче покрива само 40% от потреблението и това е уязвимото положение, отбеляза той. По думите му грешката е , че "Булгаргаз" купува природен газ месец за месец, а не по постоянен договор с определена цена. Съседна Румъния откри голямо находище, ние още не.

България би била независима от внос на горива, ако открие като Румъния голямо находище на нефт в Черно море, допълни Ангелов.

Според него днес търговците се опасяват, че ако се отвори Ормузкият проток, цената на природния газ ще падне и газовите оператори, закупили преди това природен газ на по-висока цена, ще претърпят милиарди загуби, както стана през 2022 г.

Повечето държави в ЕС ще си запълнят газохранилищата, с изключение вероятно на Германия. По думите му, откакто е започнала войната в Иран, не е имало по-ниски цени.