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Тодор Джиков, ПБ: Огромни надценки има според убийствен доклад на КЗК, ще ги спрем

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Тодор Джиков

  Разликата между продажна и производствена цена би трябвало да е около 35-40% 

Колкото повече посредници имаш по веригата, толкова повече се увеличава печалбата и цените остават високи. Вярвам, че ще постигнем резултат по съкращаването на тази линия, която ще намали цените, заяви депутатът от "Прогресивна България"  Тодор Джиков по Нова тв.

Огромни пропуски и надценки има според убийствен доклад на КЗК, ще ги спрем, заяви Джиков. Според него методиката ще проработи.

Не можеш да продаваш един продукт за 10 лв., а цената на произвеждането му да е 2 лв. Разликата между продажна и производствена цена би трябва да е около 35 до 40%, заяви още депутатът.

Свободен избор на г-жа Йотова е определянето на своя вицепрезидент, заяви още Джиков. Илияна Йотова има пълната ни подкрепа, каза той. Сигурен съм в победата й, тя е изключителен човек, жизнено необходим на държавата ни като президент.

В момента тече разследване на ареста на екоактивистката Гепргана Петрова в Струмяни и много бързо ще се установи имало ли е нарушение в поведението на полицията, или не, заяви още Джиков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тодор Джиков

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