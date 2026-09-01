Петролът поскъпва значително втори ден

Цените на петрола се повишиха с около 1 долар в азиатската търговия днес, след като възобновяването на военните действия между САЩ и Иран засили опасенията за прекъсвания на доставките от Близкия изток.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 1,05 долара, или 1,2 на сто, до 91,54 долара за барел към 8,45 часа българско време. Американският лек суров петрол прибави 1,27 долара, или 1,5 на сто, до 87,03 долара за барел, съобщи БТА.

Петролът поскъпна значително и вчера. Брентът завърши с ръст от 2,7 на сто, като по време на сесията достигна най-високото си равнище от 25 август. Американският лек суров петрол поскъпна с 2,8 на сто и достигна най-висока стойност от 21 август.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши вчера с нови удари срещу Иран след първата от около месец пряка размяна на атаки между двете страни в неделя. Това отново засили напрежението в конфликта, който през последните седмици все повече придобиваше характер на икономическо противопоставяне.

„Това отново поставя на дневен ред вероятността от ирански ответни мерки. Това от своя страна повишава риска от щети върху енергийната инфраструктура в района на Персийския залив и добавя нова несигурност за корабоплаването през Ормузкия проток“, коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в Кей Си Ем.

Трафикът през Ормузкия проток остава силно ограничен. В понеделник през него са преминали пет видими товарни кораба при средно около 14 дневно през последните десет дни. Нито един от петте кораба не е бил танкер за течни горива.

Усилията на посредници, сред които Катар и Оман, за постигане на споразумение за отваряне на Ормузкия проток досега не са дали резултат. Преди началото на войната в края на февруари през водния път преминаваше около една пета от световните доставки на петрол. Иран затвори протока след атаките на САЩ и Израел срещу страната на 28 февруари.

Рисковете за корабоплаването остават високи. Британската служба за морски търговски операции съобщи днес, че танкер е бил ударен от три снаряда, докато е излизал от Ормузкия проток. Няма данни за пострадали или за екологични щети.

Данните от сателитното проследяване показват, че през Ормузкия проток в момента преминават около 6 млн. барела петрол дневно, значително под равнищата отпреди конфликта.

„Междувременно резервите, на които разчита световният петролен пазар, се изчерпват. Запасите в САЩ се доближават до минимални равнища, докато способността на Китай да поддържа нисък внос ще бъде подложена на изпитание с нарастването на сезонното търсене“, посочват анализаторите.

Запасите от суров петрол в Стратегическия петролен резерв на САЩ са намалели с около 3,1 млн. барела през миналата седмица до общо 286,6 млн. барела.

Анализатори очакват цените на петрола да останат над 80 долара за барел през 2026 г. заради продължаващите нарушения на морските доставки.