Еврото поевтинява спрямо повечето световни валути

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Курсът на еврото се движи леко надолу в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес спрямо повечето световни валути, макар и без резки колебания.

Спрямо долара единната валута леко поевтинява - с 0,12 на сто до 1,160 д., след като вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1596 д. за едно евро.

Низходяща е тенденцията и спрямо британската лира, като еврото отстъпва с 0,06 на сто до 0,857 лири за евро.

Спрямо швейцарския франк обаче курсът на единната европейска валута се повишава с 0,04 на сто до 0,939 франка за евро.