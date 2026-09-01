САЩ съдят "Амазон" за изкуствено завишаване на цените на рекламите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В изкуствено завишаване на цените на рекламата в продължение на години е обвинен гигантът "Амазон".

Федералната търговска комисия на САЩ и 22 американски щата заведоха дело срещу компанията с обвинение, че тайно е завишавала цените на рекламните места в своята платформа и по този начин вероятно е получила допълнителни приходи за десетки милиарди долари.

Според комисията практиката е продължила седем години и е била прилагана при търговете, чрез които компаниите наддават за рекламни позиции в резултатите от търсенето на „Амазон“, съобщава БТА.

„Тези по-високи разходи до голяма степен са били прехвърлени върху американските потребители“, заяви председателят на регулатора Андрю Фъргюсън. По думите му, когато един от най-големите онлайн търговци в света използва нелоялни практики, последиците могат да бъдат значителни.

Акциите на „Амазон“ поевтиняха с около 2,5 на сто в понеделник. Компанията засега не е отговорила на запитване за коментар по обвиненията.

Рекламодателите могат да плащат на „Амазон“, за да бъдат показвани техни продукти на определени позиции в резултатите от търсенето. Рекламните места се разпределят чрез търг.

Според правилата, описани от комисията, победителят в търга не би трябвало да плаща цялата предложена от него сума, а само с един цент повече от втората най-висока оферта. Така например, ако една компания предложи 200 долара, а конкурентът ѝ - 190 долара, победителят би трябвало да плати 190,01 долара.

Регулаторът твърди обаче, че при рекламите на продукти в близо четири от всеки пет случая „Амазон“ е събирала пълния размер на офертата на победителя, в нарушение на собствените си правила.

Според органа вътрешни документи на компанията съдържат данни за тази практика, която е била описвана като „скрита надбавка“.

В исковата молба се твърди още, че „Амазон“ изкуствено е повишавала цените чрез фиктивни участници в рекламните търгове. Според Федералната търговска комисия компанията е променила тайно механизма на наддаване, тъй като ръководството ѝ не е било удовлетворено от приходите, генерирани от рекламните търгове.