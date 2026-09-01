3 иновационни хъба разширяват подкрепата си за българския бизнес с близо 6 млн. евро

Три от цифровите иновационни хъбове в България ще получат допълващо финансиране в размер на близо 6 млн. евро, за да разширят услугите си за бизнеса и публичния сектор. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Това са Цифровият иновационен хъб „Тракия", Европейският цифров иновационен хъб в сектор строителство и „АгроХъб.БГ". Те вече имат спечелени проекти по програма „Цифрова Европа", по които Европейската комисия обезпечава 50% от необходимите за дейността им средства. Останалите ще бъдат осигурени чрез Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ) на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Процедурата беше отворена за кандидатстване, като трите бенефициента могат да подават проектните си предложения изцяло в ИСУН до 16,30 ч. на 8 октомври 2026 г.

Те са част от националната мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове, които подпомагат предприятията и публичните организации при въвеждането на нови технологии. С допълнителната подкрепа хъбовете ще продължат да предоставят специализирани услуги на микро-, малки и средни фирми, включително възможности за тестване на нови технологии и продукти безплатно или на цени под пазарните.

Сред новите възможности, които ще бъдат добавени към портфолиото им, са услуги, свързани с изкуствения интелект. Чрез тях компаниите ще могат да получат достъп до съвременни технологични решения и експертиза без да е необходимо сами да изграждат целия необходим капацитет.

Европейската подкрепа ще засили и сътрудничеството между българските и европейските цифрови иновационни хъбове. Целта е повече компании и организации да получат достъп до модерни технологии и да ускорят дигиталната си трансформация.