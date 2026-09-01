Компанията реализира Trastikovo Storage System 1 и Trastikovo Storage System 2 на територията на Община Аврен и планира нови инвестиции и инициативи в подкрепа на регионите, в които присъства

VVV Next Gen Storage направи дарение на Община Аврен като част от своя ангажимент към местните общности в регионите, в които развива дейността си. Дарението идва с успешната реализация на два мащабни проекта на територията на общината в рамките на само една седмица. Инициативата поставя началото на последователна подкрепа, която компанията планира да надгражда паралелно с настоящите и бъдещите си инвестиции.

VVV Next Gen Storage е компания, специализирана в развитието и изграждането на мащабни батерийни системи за съхранение на електроенергия (BESS). Технологията позволява електроенергията да бъде съхранявана и използвана в моментите, когато е необходима, като има все по-важна роля за гъвкавостта, надеждността и балансирането на съвременната електроенергийна система.

На територията на с. Тръстиково, община Аврен, компанията реализира два проекта – Trastikovo Storage System 1 и Trastikovo Storage System 2. Те са част от инвестициите на VVV GROUP в енергийния сектор и от дългосрочната визия на Групата за изграждане на модерна, надеждна и устойчива енергийна инфраструктура.

В рамките на този модел VVV Next Gen Storage отговаря за развитието и изграждането на системите за съхранение, а VVV Quantum Energy – за тяхното оперативно управление. Двете компании обединяват инвестиционен, технически и оперативен капацитет в рамките на VVV GROUP, покривайки целия процес – от реализацията на инвестиционните намерения до ефективното управление на енергийните активи.

Батерийните системи за съхранение са ключов елемент от трансформацията на енергийния сектор. Те подпомагат баланса между производството и потреблението на електроенергия, позволяват по-ефективното интегриране на възобновяеми енергийни източници и допринасят за стабилността и гъвкавостта на електроенергийната система.

За VVV Next Gen Storage инвестициите в енергийна инфраструктура вървят ръка за ръка с отговорността към средата, в която се реализират. Компанията следва модел на дългосрочно партньорство с местните власти и общности, основан на последователност, постоянство и създаване на стойност отвъд самата инвестиция.

„За нас всеки нов проект е начало на дългосрочно партньорство с региона, в който инвестираме. Искаме развитието на бизнеса ни да върви заедно с развитието на общностите около нас. Trastikovo Storage System 1 и Trastikovo Storage System 2 са част от по-голяма инвестиционна програма, която предстои да надграждаме, а заедно с нея ще продължим и инициативите си в подкрепа на местните общности. За нас устойчивостта означава не само модерна енергийна инфраструктура, а последователност, отговорност и стойност, която остава във времето“, коментира д-р инж. Иван Вутов, основател на VVV GROUP.

„Двата проекта в Тръстиково са важна стъпка за VVV Next Gen Storage и резултат от целенасочената работа на целия ни екип. Успешната им реализация ни мотивира да прилагаме модерни решения с ясни ползи както за бизнеса, така и за местните общности“, коментира Радослав Андонов, управител на VVV Next Gen Storage.

Дарението за Община Аврен е част от този подход. След реализацията на Trastikovo Storage System 1 и Trastikovo Storage System 2, както и с предстоящите нови проекти, VVV Next Gen Storage ще продължи да разширява инициативите си в подкрепа на населените места, в които инвестира. Целта е партньорствата с местните общности да се изграждат дългосрочно и последователно, така че присъствието на компанията да носи трайна стойност както чрез инвестициите в енергийна инфраструктура, така и чрез конкретен принос към регионите.

„Успехът на един инвестиционен проект има по-голяма стойност, когато част от постигнатото се връща към средата, в която той е реализиран. Зад успешната реализация на Trastikovo Storage System 1 и Trastikovo Storage System 2 стоят експертизата, професионализмът и усилията на екипите ни, а това дарение е естествен начин част от успеха да бъде споделен с местната общност. То е и израз на уважението ни към хората и институциите, които допринесоха за успешната реализация на проектите“, коментира Руслан Емануилов, член на Експертния съвет на VVV Next Gen Storage.