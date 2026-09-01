Евростат: България е трета по инфлация в еврозоната през август

Годишната инфлация в България се е ускорила до 5,1 на сто през август спрямо 4,4 на сто през юли, показва предварителната оценка на Евростат за хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ). Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава до 3,3 на сто спрямо 2,9 на сто месец по-рано.

По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва - 5,8 на сто, и Кипър - 5,2 на сто. След България се нареждат Испания с 4,5 на сто и Белгия с 4,2 на сто, пише БТА.

На месечна база потребителските цени в България са се повишили с 0,8 на сто през август.

Според предварителната оценка на Евростат ускоряването на инфлацията в еврозоната се дължи основно на енергията. Цените в тази група са нараснали с 14,3 на сто на годишна база през август след увеличение с 10,3 на сто през юли.

При услугите годишният темп на поскъпване се е забавил до 3 на сто спрямо 3,3 на сто през предходния месец. Неенергийните промишлени стоки са поскъпнали с 1,2 на сто след 0,9 на сто през юли, а при храните, алкохола и тютюневите изделия инфлацията е останала без промяна на ниво от 1,2 на сто.

Сред големите икономики във валутния съюз Германия отчита годишна инфлация от 2,9 на сто през август, Франция - 2,7 на сто, Италия - 3,2 на сто, а Испания - 4,5 на сто.

Най-ниска инфлация сред представените от Евростат държави е отчетена в Естония - 1,3 на сто, следвана от Малта с 1,9 на сто и Финландия с 2,4 на сто.