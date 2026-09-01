Шишков: До около 2,5 - 3 г. "Хемус" трябва да стигне до Велико Търново

Съвсем скоро магистрала „Хемус" ще започне да се строи на съвсем други обороти, като в участък 4 се извършва строителство и в момента. Съвместно с държавното дружество „Автомагистрали" ЕАД и строителните фирми се търсят варианти, чрез които през следващите две и половина – три години трасето ѝ да стигне до пътя Русе - Велико Търново. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков при инспекция на аутобана.

В проверката участваха още областните управители на Плевен и на Ловеч – Иван Петков и Пламен Христов, инж. Венцислав Ангелов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура", инж. Десислава Паунова – директор на дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти" в АПИ, изпълнителният директор на „Автомагистрали" ЕАД инж. Иван Кунев и др., съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Изпълненото през 2021 г. незаконно строителство на магистрала „Хемус", което е разплатено през 2026 г., няма да спре изграждането ѝ, заяви министърът по отношение на инфраструктурния обект, който той определи като „пътя на грабежа". „Възложих правен анализ, който показва страшни злоупотреби във времето назад, но сме длъжни да направим така, че да спасим магистрала Хемус", заяви още той.

„Една от причините за днешната ми проверка е да видя отново тези незаконни съоръжения, които бяха изградени", подчерта министърът. И допълни, че предстои да внесе две изменения на Закона за устройство на територията, с които допуснатото във времето незаконно строителство на инженерна инфраструктура в държавата да намери своето законово решение и измерение. Той напомни, че е направил подобен опит за това като служебен министър, но предложението е срещнало съпротива, от което страдат и строителите. Иван Шишков подчерта, че прокуратурата и органите на МВР трябва да разследват действията на допусналите ситуацията.

„За мен е важно всички да разберат и да затворим този безсмислен спор между мен и предишните управляващи от последните три години дали е имало или не незаконно строителство – да го видим и да го пипнем", заяви регионалният министър. И изрази очакване да се разбере „защо, кой, как и за какво раздаде едни пари без да има одобрени подробни устройствени планове". Той напомни, че терените за строителство на участъци 4, 5 и 6 са отчуждени от служебните кабинети през 2021 година, малко след установяване на незаконното строителство. „Виждате безхаберието на управляващите в периода 2018, 2019 година, когато раздаваше едни пари и поставяше държавата в ситуация, при която да няма почти полезен ход пет години по-късно. Но ние полезния ход ще го намерим. Предполагам и фирмите разбират, че и те са в изключително тежко състояние. Ние ще трябва да извадим този проблем и да го решим. В края на краищата, всички нас ни интересува да има магистрала „Хемус", категоричен бе той. И посочи, че всеки, който има желание може на място да види и пипне посетените от него днес съоръжения по трасето на участък 4, чието строителство е започнало незаконно през 2021 г., като например подлез на км 143+681.

По отношение на напредъка в доизграждането на АМ „Хемус" арх. Шишков информира, че участък две е най-назад в строителството, защото е възлагано по-късно, но ще бъде форсирано с нови споразумения, които може да бъдат направени с фирмите. Участък 3 е по-напред във времето, но дори да се изпълни няма да има голям напредък, защото вторият участък е възложен година и половина след него, съобщи министърът. И обясни, че „без да построим втори лот, на практика връзка до Плевен почти е невъзможно да има. Това е абсурд изобщо по управлението на строителния бранш, в управлението изобщо на инвестициите в България. Вече разбрахме, че са платени навремето над 1 млрд. лв. без да има проекти".

Участък 5 и участък 6, който ще завършва при пресичането на пътя Русе – Велико Търново имат разрешение за строеж, съобщи министър Шишков.

Участъци 7 и 8 трябва да бъдат препроектирани, за да не се повтори случаят с вече допуснатото незаконно строителство, след което ще може да започне и тяхното изграждане. Заедно с участък 9 лот „са във този втори пакет от инфраструктурни обекти, които ще започнем да строим и това ще бъде след година и половина, когато сме казали и за още много други магистрали и трасета в България, които не са проектирани", посочи той. Арх. Шишков посочи, че тепърва ще се изпълнява строителство по трасето на участък 9 между Търговище и Буховци, от което е построен само един пътен възел, но пускането му в експлоатация няма да доведе до съществено облекчение на движението, докато не бъде завършен целият инфраструктурен обект.

Регионалният министър потвърди необходимостта от изграждането на обходен път на Плевен, но посочи, че хората не трябва да се притесняват от това, че движението към Русе ще минава през Плевен, защото построяването на трасето до Велико Търново ще пренасочи движението. „Тогава хората във всички тези градове ще бъдат облагодетелствани веднъж, че ще имат достъп до магистралите, и втори път, че движението няма да минава през градовете. Това е смисълът на инфраструктурата. Всичко останало от това, което ни беше представено досега, беше просто една строителна илюзия", подчерта той. И допълни, че всички очакват да се построят магистралите, за да се развият регионите и да се съживи Северна България.

Имаме да проектираме и изградим 800 км магистрали, напомни регионалният министър и увери, че няма да бъде забравена и необходимостта от разширяване на магистрала „Тракия" и пътят с тунел под прохода Петрохан.

Днес министър Шишков провери и участък 3 от автомагистрала „Хемус", където на място се запозна с проблемите в изграждането му.