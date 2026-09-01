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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23486265 www.24chasa.bg

Volvo затваря офиса в Стокхолм с 450 служители

Георги Луканов

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Първото произведено електричеко Volvo EX90. Снимка: Volvо

Volvo Cars откри офис в Стокхолм през 2022 г. и само след четири години работа го затвори и изпрати 450 служители в бюрото по безработица.

Хората, които са работили за Volvo в Стокхолм, са се занимавали с разработка на софтуер, изкуствен интелект и дигитално клиентско изживяване.

Тази част от работата ще се извършва от екипи в централата на Volvo в Гьотеборг. Вратите на офиса в Стокхолм ще бъдат окончателно затворени най-късно до 1 март 2027 г. Ръководството на автомобилната марка не е обявило дали някои от служителите може да се преместят в Гьотеборг.

Съобщението за съкращенията на работни места в Швеция идва ден след като Volvo първо съкрати 3000 служители по целия свят, а след това и 15% от служителите си в централата си в САЩ.

Първото произведено електричеко Volvo EX90. Снимка: Volvо

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