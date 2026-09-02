Техническия университет в Мюнхен: Емисиите от електромобилите са много по-високи!

Нов анализ на престижния Технически университет в Мюнхен (TUM) оценява предимството на електрическите коли по отношение на емисиите на CO2 в сравнение с двигателите с вътрешно горене на средно само с 41 процента, като по този начин поставя под въпрос настоящия европейски метод за изчисляване на въздействието върху климата.

Новото проучване на Техническия университет в Мюнхен се фокусира върху целия жизнен цикъл. Бялата книга, озаглавена "Декарбонизиране на изкопаеми горива вместо декарбонизация", ще бъде представена официално през седмицата. Според резюме, публикувано предварително от Bild am Sonntag, учените са анализирали 19 съществуващи проучвания с общо 47 сценария.

Какъв е резултатът от изследването?

Електрическите превозни средства с батерии произвеждат средно с 41 процента по-малко CO2 през целия си жизнен цикъл в сравнение с подобни возила с двигатели с вътрешно горене. Така че те са значително по-екологични, но в същото време все още са много далеч от истинска CO2 неутралност.

Колко CO2 се произвежда по време на производството на батерията, от какъв източник идва електричеството, използвано за зареждане на автомобила, или колко екологично чисти са произведени стоманата и алуминият, няма влияние върху официалната стойност при електромобилите.

Това води до донякъде абсурдна ситуация: производител може да инвестира много пари в батерия с по-малък въглероден отпечатък или в производството на зелена стомана, без да променя официалната стойност на автомобила в грамове CO2 на километър. Разликата между стоманата, произведена в доменна пещ, работеща с въглища, и нисковъглеродната т.нар. зелена стомана не се вижда в официалната стойност в g/km.

Европейската комисия трябваше да разработи единна методология за подобно изчисление и от юни 2026 г. производителите могат доброволно да докладват съответните данни за емисиите през жизнения цикъл. Емисиите, измерени по време на употреба на превозното средство, обаче все още са от решаващо значение за обвързващите цели за автопарка.