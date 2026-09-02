Телефонът на бъдещето може би няма да е телефон

Техните първи телефони нямат нищо общо с днешните. Те имат антена, миниатюрен екран и копчета, които натискаш упорито. Цветният дисплей е лукс, а полифоничната мелодия буди възторг.

Това е светът отпреди 25 години, когато малцина подозират колко необратимо ще се променят технологиите през следващите десетилетия.

Орлин Поляков, Райна Андонова, Светлин Алипиев и Еркан Ибрямов „врят и кипят“ в телеком бизнеса именно в тези времена. Днес четиримата отговарят за продуктовото портфолио в Yettel България, но историята им с компанията започва много преди появата на бранда Yettel.

Началото: глас и телефон

В началото в магазините на телекома – тогава Globul, доминират два продукта: мобилният телефон и SIM картата. Самата карта се заплаща, плановете включват само минути за разговори, а SMS-ите се таксуват отделно.

На този фон новината, че Globul пуска безплатни SIM карти раздвижва пазара мигновено. Напливът е огромен, а пред магазините се вият опашки. „Чувал съм за случаи, в които колеги не са издържали и са затваряли магазина, за да си поемат въздух“, разказва Орлин.

Това е само един от примерите за промяната, която вторият GSM оператор носи на българския пазар. С него идва конкуренцията, а за потребителите – реалният избор.

Различно изглежда и портфолиото от телефони. Това е времето на Nokia, Ericsson, Siemens, Alcatel – марки, които днес вече не съществуват. „Всъщност Motorola и Samsung са единствените брандове от онова време, които присъстват и днес“, отбелязва Орлин.

Мобилният интернет и ерата на смартфона

„Тук има само един отговор – мобилният интернет.“ Четиримата са единодушни, че именно той най-силно променя връзката между човека и телефона.

През 2004 г. мобилният интернет идва чрез GPRS технология, а две години по-късно се появява и 3G. Скоростта е ниска, телефоните все още не са „умни“, а браузването няма нищо общо с днешното.

И все пак – за първи път интернетът излиза от компютъра и заживява в телефона.

„Тогава пуснахме услугата i-mode в партньорство с японския мобилен гигант NTT DoCoMo – една от първите форми на мобилен интернет през телефон. Потребителят имаше достъп до мейл и избрани страници с новини, прогноза за времето, игри, картинки и мелодии, като най-популярни бяха хороскопите и времето“, спомня си Райна.

В тези първи години мобилният интернет подсказва накъде върви светът, но възможностите му остават ограничени от малките и трудни за използване екрани. Докато не се появява iPhone 3G.

В България Globul става първият официален партньор на Apple, който предлага модела. С него официално настъпва ерата на смартфона – с големия сензорен екран, мобилните приложения, 3G и все по-големите възможности.

Променя се и формата на самите устройства. Дотогава те се правят възможно най-малки. Но с появата на iPhone и Android посоката се обръща – телефоните стават все по-големи, защото освен за разговори, вече служат и за четене, гледане на видео, слушане на музика, работа или стриймване.

От телефони с копчета към дигитален живот

„С идването на Теленор смартфоните започнаха да навлизат много по-масово у нас“, подчертава Орлин. Компанията пуска достъпни устройства под собствена марка, гъвкави лизингови схеми и стартира програмата „Смартфон за всички“.

Така „умният“ телефон стига до все повече хора, а когато впоследствие телекомът първи сред големите оператори стартира и 4G, смартфонът се превръща в неизменна част от ежедневието.

„На практика допринесохме за навлизането на три от най-важните елементи, които превърнаха телефона в това, което е днес: смартфона, бързия 4G интернет, а след това и дигиталните услуги“, обобщава Райна.

През 2016 г. Теленор първи пуска HBO GO като самостоятелна дигитална услуга, без нужда от телевизионен абонамент. Преведено на езика на феновете – за първи път те могат да гледат любимите си сериали през телефона.

Отвъд телекома

Към списъка с промени Светлин добавя още. „Допринесохме много за развитието на смартчасовниците и носимите устройства, като днес предлагаме едно от най-разнообразните портфолиа на пазара“, казва той.

Светлин има принос и за навлизането на пакетните оферти, чрез които клиентът може да купи телефон в комбинация с телевизор, кафемашина или дори прахосмукачка. Така магазинът постепенно се превръща в място не само за телефони, а за все повече технологии и решения за дома.

През последните години тази промяна придобива по-голям мащаб. Портфолиото се разширява с облачни услуги, застраховки, решения за защита на личните данни, услуги за дома и още повече развлекателни платформи.

„Това са услуги извън традиционния ни бизнес, които обаче стават все по-важна част от ежедневието ни и все повече клиентът очаква да ги намира в своя телефон“, обяснява Райна.

Еркан допълва, че целта е хората да ги възприемат като повече от телеком – бранд, който предлага не само минути и мегабайти, но и продукти и услуги за различни моменти от техния живот.

Телефонът на бъдещето

Когато разговорът стига до бъдещето, представата на всеки от тях е различна.

„Представям си, че все повече ще навлизат холограмните дисплеи“, казва Еркан.

„Аз мисля, че телефонът в сегашния си вид може би дори ще изчезне и ще е под формата на друг аксесоар – например пръстен или нещо друго“, добавя Светлин. Райна вижда развитието в друга посока: „Представям си как си купуваме телефон и когато го включим, AI ще ни пита: „Офертата на Yettel е такава, на другите оператори е такава. Какво избираш?“.

Според Орлин в по-далечно бъдеще фокусът при телефоните ще е върху батерията и изкуствения интелект. По-добрите батерии ще осигурят по-дълъг живот на устройството, а развитието на AI ще позволи на телефона да ни познава все по-добре и да върши много повече неща вместо нас.

„Все си мисля, че ще направят телефоните без дисплеи, но се чудя как тогава ще си правим снимки? Всъщност едва ли някой може да предвиди със сигурност какво ще се случи“, откровен е той.

Може би именно това е най-верният отговор. Едва ли някой си е представял, че устройството с антена и малък екран ще се превърне в камера, телевизор, портфейл, офис и дори личен асистент.

Затова е напълно възможно през следващите 25 години телефонът да се промени до неузнаваемост. Дотолкова, че вече да не бъде телефон – не и в смисъла, в който го познаваме днес.