Ново приложение насърчава уличните гонки

Мобилното приложение TripRank е истински хит сред любителите на високите скорости и уличните гонки и набира бързо популярност и в България. Това предизвика тревога сред властите и експертите по пътна безопасност в Западна Европа и Северна Америка.

Първоначално замислено като платформа за анализ на шофирането, приложението бързо се превърна в дигитално бойно поле за младите, и не само, хулигани на пътя. Проблемът не е в самата технология, а в начина, по който нейните функции се приемат от общността на уличните състезатели, превръщайки обществените пътища в импровизирани писти. Основната причина за безпокойството на западните служби за сигурност е елементът на геймификация - превръщането на реалното шофиране в компютърна игра с точки и награди.

TripRank автоматично записва детайлна телеметрия, включително максимална скорост, ускорение и странично натоварване (G-сила) в завоите. За по-младите шофьори и търсачите на силни усещания тези данни не са просто статистика, а доказателство, че могат да карат като истински рали шампиони или пилоти от Формула 1. Възможността да генерираш готово за споделяне изображение с пиковата си скорост и да го публикуваш в TikTok или Instagram, създава истинска мания сред нереализираните пилоти по цял свят.

Страницата на TripRank в Google Play вече пусна официално описание на български език. Това показва, че разработчиците таргетират родния пазар и приложението е напълно достъпно за теглене у нас.

Приложението разчита на отворена глобална класация и всеки български шофьор може да запише резултата си и да се състезава дигитално, без да е необходима специална сървърна инфраструктура в страната.

Властите в страни като Германия, Великобритания, Белгия и САЩ са най-обезпокоени от наличието на функцията за глобални класации и завладяване на територии. Когато потребителите видят, че някой друг държи рекорда за скорост на конкретен градски булевард или планински проход, това ги провокира да подобрят този рекорд. Властите отчитат, че този тип състезателен характер стимулира агресивното шофиране в градски условия, тъй като шофьорите се опитват да "защитят" или "превземат" виртуални зони чрез рисково каране.

Въпреки че разработчиците на TripRank изрично подчертават в своите общи условия, че приложението е създадено за подобряване на безопасността и анализ на трафика, западните регулатори остават скептични. Организации за пътна безопасност посочват, че софтуерът реално монетизира и поощрява поведение, което застрашава живота на шофьора и останалите пътници, както и на пешеходците.

Полицията на Запад вече използва споделените от TripRank статистики в социалните мрежи като директно доказателство за налагане на тежки глоби и конфискация на автомобили.

Основната версия на приложението (TripRank - Drive Tracker) има над 100 000 сваляния в платформите за Android.