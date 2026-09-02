Автомобилите минават на кабели от алуминий

Колите минават на кабели от алуминий. Престъпниците често гепят кабели от железопътните линии, но също така и от строителни площадки. Кражбите не затихват заради цената на медта, която е много висока от няколко месеца както на официалния, така и на черния пазар. Докато преди година тя беше около 8 хил. евро за тон, сега надхвърля 12 хил. евро за тон.

Заради повишаващите се цени производителите търсят алтернативи и автомобилният сектор не е изключение. Производителите все по-често се обръщат към алуминия като проводим материал, защото досега всички кабели се правеха от мед. Алуминият

струва само една четвърт от цената на медта

Не само масовите производители се впускат в това алуминиево приключение. Премиум марки като BMW и дори Ferrari също преминават към алуминиеви кабели. Китайските производители на електрически превозни средства също инвестират в това ново решение.

За електрическите автомобили, където батериите остават скъпи, предизвикателството е не само в цената на материалите, но и в намаляването на теглото. Всеки спестен килограм директно се превръща в по-ниска консумация на енергия и следователно в по-голям пробег. И тъй като алуминият е около три пъти по-лек от медта, тази замяна позволява спестяване на няколко десетки килограма на електромобил без фундаментални промени в архитектурата.

Идеята за работа с алуминиеви снопове не е нова. BMW работи с алуминиеви проводници от 2011 г., по-специално в Серия 1. И оттогава марката използва алуминиеви кабели все повече както за високоволтовите, така и за нисковолтовите вериги на своите електрически модели.

Tesla въведе алуминиево окабеляване през 2019 г. в Model Y , а по-късно и в Cybertruck. Ferrari вече го използва и в новия електрически Luce. Според италианската марка използването на алуминий вместо мед в окабеляването

води до намаляване на теглото с 15 до 20%

Марката допълнително подчертава, че този избор не е мотивиран единствено от финансови причини, но и от самото намаляване на теглото.

И китайските производители следват примера им. Компании като Xpeng и Xiaomi също инсталират алуминиеви кабели в някои от своите модели. Тази инициатива се подкрепя активно от китайските власти. В стратегически документ от 2025 г. компаниите бяха изрично насърчени да заменят медта с алуминий, където е възможно. Това се отнася не само за автомобилите, но и за електрическите мрежи и домакинските уреди. Анализаторите очакват, че до 2030 г. приблизително една четвърт до една трета от всички настоящи приложения на мед в тези сектори технически биха могли да бъдат заменени с алуминий.



В действителност алуминият не е чудодейно лекарство, тъй като

постига само 61% от проводимостта на медта

За да пренасят безопасно същото количество ток, алуминиевите кабели трябва да бъдат произведени с по-дебело напречно сечение.

Това изисква и различни конектори, адаптирани производствени линии и нови процеси на сглобяване. Освен това алуминият е по-податлив на окисляване, което налага внимателно проектиране на връзките, за да се предотврати износването им.

Освен високите цени важно е, че наличността на мед също е под въпрос. Според няколко пазарни анализатори

глобалното търсене ще надвиши производствения капацитет

през следващите десет години. За автомобилните производители това означава по-високи цени и повишени рискове при доставките. Алуминият, от друга страна, е по-достъпен. Тази тенденция е очевидна и в други сектори, като климатиците и термопомпите.

Алуминиевите кабели може да изглеждат незначителен детайл, но спестяването на няколко десетки килограма, като същевременно се харчат стотици евро по-малко за суровини, създава конкурентно предимство, което може да се умножи бързо в милиони произведени коли.