С над 11 години опит в компанията в маркетинг, анализи и продажби тя ще ръководи развитието на марките в портфолиото на „Девин“ ЕАД

Нора Бешкова заема позицията „Маркетинг директор“ на „Девин“ ЕАД. Тя има над 11 години професионален опит в компанията, през които се развива последователно в различни направления на бизнеса. Професионалният ѝ опит обхваща маркетингови анализи и проучване на потребителските нагласи, управление на ключови търговски функции, а в новата си роля ще отговаря за маркетинговата стратегия и развитието на марките в портфолиото на компанията.

„След 11 години в DEVIN приемам ролята на маркетинг директор с голямо вълнение и чувство за отговорност“, каза Нора Бешкова. „Вярвам, че ролята на маркетинга е да създава смисъл, доверие и дългосрочна стойност. Най-добрите идеи са тези, които не само вдъхновяват, но и водят до значими резултати. За мен е удоволствие и предизвикателство да продължа да развивам брандовете на DEVIN и заедно с екипа да надграждаме постигнатото до момента.“, допълни още тя.

Професионалният път на Нора Бешкова в „Девин“ започва през 2015 г. като маркетинг анализатор. През 2017 г. тя заема позицията мениджър „Пазарни проучвания и потребителски нагласи“, а година по-късно продължава развитието си в направление „Продажби“. Преди да поеме настоящата роля, е мениджър „Търговски маркетинг“ на компанията, като отговаря за развитието на присъствието на марките DEVIN, Granini, Red Bull и Ferrarelle в над 35 000 търговски обекта в цялата страна.

Нора Бешкова е бакалавър по бизнес администрация от Американския университет в България и притежава магистърска степен по информационен мениджмънт от Тилбургския университет в Нидерландия.

Професионалното израстване на Нора Бешкова в рамките на „Девин“ е пример за последователното надграждане на познания и опит в различни направления на бизнеса – от разбирането на потребителските нагласи до изграждането на силно присъствие на марките на пазара.