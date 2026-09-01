Сценарий: над 50% по-висока втора пенсия с мултифондовете след 40 години

От 1 септември започна изборът как да се инвестират парите ни за старини, той обаче не е задължителен

Освен по-високата доходност ще има и по-ниски такси

С над 50% по-висока втора пенсия ще донесе инвестирането на парите за старост в мултифондове. Това показват примерни изчисления на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

От 1 септември започна първата стъпка по въвеждането на мултифондовата система в България - разпределянето на 4-те милиона осигурени за втора пенсия българи в трите подфонда. Това става служебно в зависимост от възрастта.

Хората до 50 г. ще бъдат разпределени в динамичен подфонд,

който ще има повече свобода за инвестиране и ще носи по-висока доходност. Тези от 50 до навършване на 62 г. ще са в балансиран фонд, при който правилата за влагане на парите са като досегашните. А три години преди пенсиониране всички ще бъдат в консервативен фонд, чиято цел е да запази спестяванията на хората за втора пенсия от резки трусове на пазарите.

От 1 септември до 30 ноември обаче всеки има право да направи избор, ако не е съгласен със служебното разпределение. Според очакванията на фондовете правото си на избор ще упражнят главно хора малко над 50-годишна възраст, които ще бъдат разпределени служебно в балансиран подфонд, но биха желали да получават по-висока доходност в динамичния. Аз самата направих така още тази сутрин, разказа Светла Несторова от управителния съвет на БАДДПО и шеф на “Доверие”. Възможно било част от хората в балансирания фонд да поискат да бъдат прехвърлени в консервативния. Но най-възрастните осигурени за втора пенсия нямат право да променят осигуряването си.

При служебното разпределение в подфондовете има едно изключение

То е за хората, които в момента са на възраст между 45 и 49 г. Те ще останат в динамичен подфонд в следващите 5 години, или до 2032-а, за да може спестяванията им да натрупат по-висока доходност. При напълно служебно разпределение около 60% от осигурените за втора пенсия ще попаднат в динамичния подфонд, а 15% в консервативния, съобщи данните на фондовете Владислав Русев от “Алианц България”.

За втора пенсия задължително се осигуряват всички родени след 31 декември 1959 г. български граждани, като в частните пенсионни компании постъпва всеки месец като осигуровка 5% от дохода им. Независимо дали ще направят избор до 30 ноември, или ще останат на служебно разпределение, всеки осигурен за втора пенсия ще може веднъж на 12 месеца да променя избора си - както за подфонд, така и за компания, в която да внася осигуровките си.

Това, което трябва да направят хората в дните до 30 ноември

е следното - да проверят в коя компания е личната им партида за втора пенсия, да преценят дали да променят служебния избор и ако ще го правят, да подадат желанието си в своя пенсионен фонд, обясни Светла Несторова.

Новата система за осигуряване с подфондове трябва да увеличи доходността на вложенията за втора пенсия. Като очакваната средногодишна доходност в динамичния подфонд, където до 90% от инвестициите могат да са в акции и фондови кошници от активи, е над 7%.

В балансирания фонд очакваната средногодишна доходност е между 4 и 7 на сто, а в консервативния 2-3%, съобщи Светла Несторова. За сравнение при досегашния модел, в който парите на всички осигурени се инвестираха по еднакъв начин, среднопретеглената доходност е около 6,38% за последния двугодишен период по данни от средата на 2026 г. Въпреки това дружествата са успели дългосрочно да компенсират инфлацията, а през последните три години и половина по партидите на всички осигурени е била разпределена рекордната доходност от 3,4 млрд. евро. С нея общо активите на дружествата възлизат на 17 млрд. евро, съобщи шефката на УС на асоциацията Евелина Милтенова.

Фондовете представиха и илюстративен сценарий как мултифондовете променят размера на втората пенсия. Той е изчислен за човек, който започва работа в момента на средна заплата от 1440 евро и доходите му се вдигат само с по 2% на година. Без мултифондовете размерът на втората му пенсия след 40 години би бил 500 евро, а с мултифондовете 780 евро, обясни Несторова. Това е над 50% разлика.

Общото спестяване на човека от примера ще е 139 хил. евро. Ако обаче се осигурява и за трета пенсия в доброволен пенсионен фонд с вноска около 130 евро, ще добави още 250 хил. евро към личните си спестявания за пенсия или при пенсионирането си ще има около половин милион евро, посочи Несторова. Въпреки че нямат задължение да го правят по закон, частните пенсионни компании скоро ще предложат мултифондова система и за доброволните си фондове.

Според асоциацията още след 2-3 години ще се види положителният ефект

в нарастването на личните партиди за втора пенсия. По-пълно той обаче щял да си проличи при хората, на които им остават 25-30 г. до пенсиониране.

Мултифондовата система за първи път въвежда и конкуренция между компаниите на база тяхната доходност. Досега универсалните фондове трябваше да постигат доходност, определена от Комисията за финансов надзор. При новите правила те ще се равняват по пазарен бенчмарк и така хората ще могат да сравняват кои са печелившите пенсионни фондове.

Таксите също вече ще са обвързани много повече с доходността на фондовете, а не толкова с вноските, които се правят в тях, подчерта Владислав Русев.

Заедно с мултифондовете се въвеждат и правила за изплащането на втората пенсия. Според тях размерът на първата отпусната пенсия е гарантиран и през годините размерът ѝ не може да пада под него. Досега това бе теоретично възможно, въпреки че през последните 6 години, в които частните фондове изплащат пенсии, няма такъв случай. Обикновено всяка година размерът на вторите пенсии се индексира нагоре.