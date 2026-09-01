Пенсионните фондове насърчават правителството да приватизира магистрали

С новите правила пари за втора пенсия могат да се инвестират в инфраструктура

Насърчение към правителството да приватизира вече построени инфраструктурни проекти като магистрали, мостове, тунели, изразиха на 1 септември от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). Това можело да се използва и като вариант за попълване на дефицита в бюджета, предложи Светла Несторова от управителния съвет на асоциацията. Като тя уточни, че изказва лично мнение.

От следващата година частните пенсионни компании вече ще могат да инвестират и в инфраструктурни проекти. “За да бъде направена такава инвестиция, тя обаче трябва да е напълно прозрачна, да е регистрирана на регулиран европейски пазар и да се спазват принципите на доброто управление, за да е гарантирана печалбата”, обясни Милен Марков от управителния съвет на асоциацията.

Кабинетът на Румен Радев засега не е изразявал намерения да приватизира вече построени магистрали. Но в управленската му програма е предвидено да се търси публично-частно партньорство за построяването на нови. В нея са записани 18 мерки за строителство и модернизация на магистрали, скоростни пътища, тунели, обходи и транспортни коридори. В правителствената програма не са посочени стойността и източниците за финансиране на отделните пътни проекти. При част от тях правителството обещава само идеен проект, подробен устройствен план или начало на строителството.

Изграждането на магистрала “Струма” през Кресненското дефиле трябва да приключи до края на 2030 г., а участъци от “Хемус” да бъдат пуснати до декември 2029 г. (Какво решение се подготвя за довършване на магистралата виж на 7-а стр.). Новите магистрали “Черно море” и “Рила”, скоростният път с тунел под Петрохан, разширяването на “Тракия” и коридорът Велико Търново–Маказа ще се дават на концесия според правителствената програма.

Коридорът Русе - Велико Търново - “Марица” - Маказа е разделен на три части. Русе - Бяла трябва да бъде изграден до декември 2030 г. За отсечката Бяла - Велико Търново се предвиждат проектиране и начало на строителството до края на 2027 г. За продължението от Велико Търново през “Марица” до ГКПП Маказа трябва да бъдат изработени идеен проект и подробен устройствен план. Целта е до декември 2027 г. да започне подготовка за възлагане на концесия за строителството.

По същия модел трябва да бъде подготвен и Черноморският транспортен коридор. Той включва магистрала “Черно море”, направленията Варна - Добрич - ГКПП Йовково, Варна - Дуранкулак и Бургас - Малко Търново, западния обход на Бургас и пътните връзки с пристанищата във Варна и Бургас. Срокът за идеен проект, устройствен план и подготовка на концесия е декември 2027 г.

До края на 2029 г. трябва да бъде изграден участъкът Видин - Монтана от коридора Видин - София. За продължението между Монтана и София е заложен скоростен път с тунел под прохода Петрохан. До декември 2027 г. обаче се предвиждат само проект, устройствен план и подготовка за отдаване на концесия. Отделно е записано проектиране и начало на изграждането на коридора Монтана - Ботевград до края на 2027 г.

Сред най-амбициозните намерения е магистрала “Рила” до Гюешево и границата със Северна Македония. Две отделни направления трябва да подобрят пътната връзка с Турция през ГКПП Лесово, а пътят между “Тракия” и граничния пункт трябва да бъде разширен. До декември 2029 г. се очакват приключени екологични процедури, проектна готовност и започнало строителство. До края на 2027 г. трябва да започне проектирането и изграждането и на ново направление между “Марица” и ГКПП Лесово. За Родопите е записано скоростен път “Тракия” - Пловдив - Смолян - ГКПП Рудозем. До март 2030 г. трябва да има одобрен идеен проект, приключени екологични процедури и започнало строителство.

Началото на строителството на тунела под Шипка е насрочено за декември 2029 г. До същия срок трябва да започнат проектирането и изграждането на нови транспортни връзки през Дунав при Русе. В транспортната част на програмата е уточнено, че става дума за втори мост Русе - Гюргево. Ще бъдат анализирани и други възможни места за нови връзки с Румъния.