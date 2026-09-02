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Борсите в Азия отчетоха сериозни спадове

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Азиатските борси спадат. Снимка: Пиксабей

Водещите индекси на азиатските фондови пазари се понижиха днес на фона на поскъпването на петрола, ръста на доходността по държавните облигации и засилените опасения за инфлацията след подновяването на ударите между САЩ и Иран.

В Токио индексът Nikkei 225 загуби 2,85 на сто и приключи сесията на ниво 64 325,64 пункта, предаде Киодо. По-широкият Topix се понижи с 2,40 на сто до 4081,60 пункта. Най-силен спад отчетоха акциите на компаниите за цветни метали и услуги, както и на производителите на стъклени и керамични изделия.

Доходността на 10-годишните японски държавни облигации достигна 3,015 процента – най-високото си равнище от септември 1996 г.

Щатският долар отслабна до около 159 йени, като за кратко загуби близо една йена. Това стана, след като членът на Управителния съвет на централната банка „Банк ъв Джапан" Хаджиме Таката подчерта необходимостта от ранно повишаване на лихвените проценти.

В Сеул индексът KOSPI се понижи с 3,99 на сто до 6562,72 пункта след два поредни дни на растеж, съобщи Йонхап. Спадът беше отчетен на фона на поскъпването на суровия петрол. Южна Корея задоволява нуждите си от петрол чрез внос предимно от Близкия изток.

Хонконгският Hang Seng отстъпи с 0,20 на сто до 25 280,19 пункта, а Shanghai Composite в Шанхай загуби 0,97 на сто до 3941,39 пункта. Тайванският Taiex се понижи с 1,67 на сто до 46 164,72 пункта, докато индийският Sensex беше надолу с 0,64 на сто до 76 455,26 пункта в обедната търговия.

Спадове отчетоха и основните индекси на Уолстрийт, след като разпродажбите на държавни облигации по света се задълбочиха, предаде Ройтерс. Dow Jones Industrial Average отстъпи с 0,79 на сто до 52 766,88 пункта, S&P 500 загуби 0,71 на сто до 7631,47 пункта, а Nasdaq Composite се понижи с 1,03 на сто до 26 099,774 пункта, пише БТА.

Азиатските борси спадат. Снимка: Пиксабей

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