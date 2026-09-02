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Европейските борси продължиха да губят позиции

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Европейските борси губят позиции. Снимка: Пиксабей

Водещите европейски борсови индекси се понижиха и в днешната ранна търговия заради скока в доходността на държавните облигации, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Ескалацията на напрежението в Близкия изток и високите цени на енергията засилиха опасенията за инфлацията.

Доходността на 10-годишните германски държавни облигации достигна най-високото си равнище от април 2011 г. Инвеститорите оценяват вероятността Европейската централна банка да повиши лихвените проценти, сочат данни на Ел Ес И Джи.

Към 11:37 часа българско време франкфуртският DAX отстъпи с 0,47 на сто до 25 847,7 пункта, а парижкият CAC 40 загуби 0,40 на сто до 8268,88 пункта.

Италианският FTSE MIB и лондонският FTSE 100 се понижиха с по 0,27 на сто – съответно до 51 775,82 и 10 769,7 пункта.

Общоевропейският STOXX 600 спадна с 0,29 на сто до 645,57 пункта.

Европейските борси губят позиции. Снимка: Пиксабей

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