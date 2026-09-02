Китай не подкрепи общото изявление след срещата на финансовите министри от Г-20

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Китай отказа да подкрепи изготвеното от САЩ изявление за резултатите от срещата на финансовите министри и управителите на централните банки от Г-20 в Ашвил, щата Северна Каролина, предаде Киодо, цитирана от БТА.

Пекин е възразил срещу формулировки, свързани с общите усилия за ограничаване на глобалните търговски дисбаланси. Поради липсата на единодушие САЩ публикуваха документа като изявление на председателството на Г-20.

„Съгласни сме, че държавите трябва да предприемат стъпки за премахване на непазарните политики и практики, които задълбочават дисбалансите", се посочва в текста.

Всички участвали страни от Г-20 с изключение на Китай, включително Русия, са подкрепили изявлението. Американският министър на финансите Скот Бесънт определи позициите им като до голяма степен сходни.

Те са се обединили около необходимостта държавите с прекомерни и трайни външнотърговски излишъци да премахнат изкривяванията, които ограничават вътрешното потребление и водят до прекалена зависимост от износа като двигател на икономическия растеж.

Китай се е противопоставил и на усилията на Г-20 за осигуряване на надеждни вериги за доставка на критични минерали и за подобряване на международната система за управление на държавния дълг.

Японският министър на финансите Сацуки Катаяма определи подхода на САЩ като „тактичен". Според представители на Г-20 публикуването на позицията на председателството е позволило да бъдат показани разногласията с Китай, вместо да се приеме смекчено общо комюнике.

Република Южна Африка, която председателстваше Г-20 през 2025 г., не е била поканена на срещата от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Той обвинява страната, че допуска насилие срещу бели фермери и конфискува земите им – твърдения, отхвърлени категорично от южноафриканското правителство.

Разногласията възникват около три седмици преди планираната среща между Тръмп и китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон. Сред основните теми се очаква да бъдат търговското напрежение и ограниченията върху износа. Пекин отхвърля западните критики, че подкрепяни с държавни субсидии китайски компании заливат световните пазари с евтини стоки.

Срещата в Ашвил се проведе на фона на растящите цени на енергията, ускоряващата се инфлация и разпродажбите на световните облигационни пазари, предизвикани от войната между САЩ и Иран.

Финансовите ръководители са се съгласили, че световната икономика остава устойчива въпреки продължаващите войни и конфликти. Те потвърдиха ангажимента на централните банки да поддържат ценовата стабилност и позицията на Г-20, че валутните курсове трябва да отразяват основните икономически фактори.

Срещата подготвя предстоящата през декември среща на върха на Г-20, чийто домакин ще бъде Тръмп в щата Флорида.