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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23492556 www.24chasa.bg

Новото Mitsubishi Pajero ще се прави в Тайланд

Георги Луканов

[email protected]

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Петото поколение на Mitsubishi Pajero. Снимки: Mitsubishi

Това е петото поколение на Mitsubishi Pajero,след като популярният офроудър бе спрян от производство преди пет години. Новият Pajero е базиран на същата стоманена платформа като най-новия пикап Triton UTE. Mitsubishi ще произвежда новия Pajero заедно с Triton в Тайланд, който ще бъде и първият пазар, където ще се продава.

Близо 5-метровият кросоувър с три реда седалки първоначално ще се предлага само с дизел. Ще се използва 2,4-литров четирицилиндров турбодизелов двигател с един турбокомпресор с 470 Нм въртящ момент. Мощността на двигателя е 150 кВт/204 к.с.

Новият Pajero ще разполага със система за контрол на всички колела (S-AWC). S-AWC позволява разпределение на въртящия момент между предните и задните колела, векторизиране на въртящия момент отляво надясно и контрол на спирачките на четирите колела за подобряване на стабилността и сцеплението в завои. Има и седем режима на шофиране: Eco, Normal, Gravel, Snow, Mud, Sand и Rock.

Петото поколение на Mitsubishi Pajero. Снимки: Mitsubishi
Петото поколение на Mitsubishi Pajero. Снимки: Mitsubishi
Петото поколение на Mitsubishi Pajero. Снимки: Mitsubishi

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