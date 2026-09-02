Новото Mitsubishi Pajero ще се прави в Тайланд

Това е петото поколение на Mitsubishi Pajero,след като популярният офроудър бе спрян от производство преди пет години. Новият Pajero е базиран на същата стоманена платформа като най-новия пикап Triton UTE. Mitsubishi ще произвежда новия Pajero заедно с Triton в Тайланд, който ще бъде и първият пазар, където ще се продава.

Близо 5-метровият кросоувър с три реда седалки първоначално ще се предлага само с дизел. Ще се използва 2,4-литров четирицилиндров турбодизелов двигател с един турбокомпресор с 470 Нм въртящ момент. Мощността на двигателя е 150 кВт/204 к.с.

Новият Pajero ще разполага със система за контрол на всички колела (S-AWC). S-AWC позволява разпределение на въртящия момент между предните и задните колела, векторизиране на въртящия момент отляво надясно и контрол на спирачките на четирите колела за подобряване на стабилността и сцеплението в завои. Има и седем режима на шофиране: Eco, Normal, Gravel, Snow, Mud, Sand и Rock.