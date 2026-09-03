Първият изцяло електрически Range Rover

И Range Rover стана изцяло електрически офроудър. Моделът се задвижва от два електромотора (по един на всеки мост), осигуряващи интелигентно 4х4 задвижване и сумарна мощност от 550 к.с., придружени от внушителния въртящ момент от 850 Nm. Тази конфигурация гарантира ускорение от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунди.

Енергията се осигурява от огромна батерия с полезен капацитет от 118,5 kWh, която благодарение на модерната си 800-волтова архитектура поддържа бързо DC зареждане с мощност до 350 kW. Това позволява батерията да се зареди от 10% до 80% за едва 22 минути, осигурявайки максимален пробег до 600 км по цикъла WLTP (или около 535 км според реалните стандарти на EPA).

Всъдеходът на Land Rover запазва легендарните си безкомпромисни офроуд възможности. Новата система за управление на сцеплението реагира в рамките на светкавичните 50 милисекунди, позволявайки на машината да преодолява стръмни 45-градусови наклони. Електрониката и батерията са напълно изолирани, което позволява безпроблемно газене във водни препятствия с дълбочина до 900 мм.

Комфортът в купето е издигнат на ново ниво, превръщайки го в най-тихия модел в историята на марката благодарение на система за активно шумопотискане, намаляваща звука при ускорение с до 7 децибела.

Въпреки наличието на големи батерии, обемът на багажното отделение запазва своите огромни 818 литра.