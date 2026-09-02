Германия одобри данъчни облекчения за 10 млрд. евро

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Германското правителство одобри реформа на подоходното облагане за 10 млрд. евро, насочена към домакинствата с ниски и средни доходи и най-вече към семействата с деца, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мерките ще бъдат приложени на два етапа и ще влязат изцяло в сила през 2028 г., съобщи финансовото министерство. Според разчетите семейство със средни доходи и две деца ще разполага с над 600 евро повече годишно.

Детските надбавки ще се увеличат от сегашните 259 евро на 267 евро месечно за дете през 2027 г. и на 272 евро през 2028 г. Основният необлагаем минимум ще достигне съответно 12 564 и 12 900 евро.

„Осигуряваме облекчения за семействата с деца. Гарантираме, че в края на месеца ще им остават малко повече пари", заяви финансовият министър Ларс Клингбайл.

Предвижда се най-високата данъчна ставка от 42 процента да започва да се прилага при годишен доход от 70 600 евро вместо при сегашните 69 879 евро. Така увеличаването на данъчната тежест за доходите между 17 800 и 70 600 евро ще стане по-плавно, като най-голяма полза се очаква да имат хората със средни доходи.

Част от разходите за бюджета ще бъдат компенсирани с повишаване на данъците за най-високите доходи. Ставката от 45 процента ще се прилага за облагаеми доходи над 250 000 евро, а за сумите над 280 000 евро годишно ще бъде въведена нова ставка от 47 процента.

„Хората с най-високи доходи трябва да имат малко по-голям принос", посочи Клингбайл.