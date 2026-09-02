Евростат: Българските домакинства отделят над 22 процента от бюджетите си за храна

Българските домакинства са изразходвали 22,3 процента от бюджетите си за храни и безалкохолни напитки през януари 2026 г. Средният дял на тези разходи в Европейския съюз е бил 16,3 процента, показват най-новите данни на Евростат, цитирани от БТА.

Разходите за транспорт са формирали 14,3 процента от потреблението на домакинствата в България, а тези за жилища, включително за вода и електроенергия – 9,9 процента. Средно за ЕС дяловете са били съответно 14,7 и 14,9 процента.

Общо 46,5 процента от разходите на българските домакинства са били насочени към трите основни групи – храни и безалкохолни напитки, жилищни разходи и транспорт. В ЕС техният общ дял е бил 46 процента.

Спрямо януари 2025 г. делът на разходите за храни и безалкохолни напитки в България е нараснал с близо 0,4 процентни пункта, а този за жилищни нужди – с 0,2 процентни пункта. При транспорта е отчетено понижение с 0,7 процентни пункта.

На ниво ЕС между януари 2025 г. и януари 2026 г. най-голямо увеличение е регистрирано при дела на разходите за отдих, спорт и култура – с 1,2 процентни пункта. Разходите за ресторанти и настаняване са нараснали с 0,3 процентни пункта, а тези за образование – с 0,1 процентен пункт.

Най-голям спад в ЕС е отчетен при дела на разходите за транспорт – с 0,4 процентни пункта, и за информационни и комуникационни продукти и услуги – с 0,3 процентни пункта.

Цените на продуктите и услугите в трите основни категории са се повишили значително през последните години, което подчертава ролята им за общото увеличение на потребителските цени, отбелязва Евростат.