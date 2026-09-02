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Евростат: Българските домакинства отделят над 22 процента от бюджетите си за храна

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Почти една четвърт от парите си харчат за храна българите. Снимка: Pixabay

Българските домакинства са изразходвали 22,3 процента от бюджетите си за храни и безалкохолни напитки през януари 2026 г. Средният дял на тези разходи в Европейския съюз е бил 16,3 процента, показват най-новите данни на Евростат, цитирани от БТА.

Разходите за транспорт са формирали 14,3 процента от потреблението на домакинствата в България, а тези за жилища, включително за вода и електроенергия – 9,9 процента. Средно за ЕС дяловете са били съответно 14,7 и 14,9 процента.

Общо 46,5 процента от разходите на българските домакинства са били насочени към трите основни групи – храни и безалкохолни напитки, жилищни разходи и транспорт. В ЕС техният общ дял е бил 46 процента.

Спрямо януари 2025 г. делът на разходите за храни и безалкохолни напитки в България е нараснал с близо 0,4 процентни пункта, а този за жилищни нужди – с 0,2 процентни пункта. При транспорта е отчетено понижение с 0,7 процентни пункта.

На ниво ЕС между януари 2025 г. и януари 2026 г. най-голямо увеличение е регистрирано при дела на разходите за отдих, спорт и култура – с 1,2 процентни пункта. Разходите за ресторанти и настаняване са нараснали с 0,3 процентни пункта, а тези за образование – с 0,1 процентен пункт.

Най-голям спад в ЕС е отчетен при дела на разходите за транспорт – с 0,4 процентни пункта, и за информационни и комуникационни продукти и услуги – с 0,3 процентни пункта.

Цените на продуктите и услугите в трите основни категории са се повишили значително през последните години, което подчертава ролята им за общото увеличение на потребителските цени, отбелязва Евростат.

Почти една четвърт от парите си харчат за храна българите. Снимка: Pixabay

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