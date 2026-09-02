Горещините и сушата свиват селскостопанското производство във Франция с 8 процента

Горещите вълни и сушата във Франция през тази година ще доведат до спад от 8 процента на селскостопанското производство и ще намалят брутния вътрешен продукт на страната с 0,1 процентни пункта. Това показват най-новите прогнози на френското министерство на икономиката и финансите, цитирани от Франс прес и БТА.

Очакваният спад в земеделието е приблизително наполовина по-малък от отчетения през горещото лято на 2003 г., когато добавената стойност в сектора се понижи с около 15 процента.

Оценката е представена от Главната дирекция „Държавно съкровище" към министерството по време на изслушване пред парламентарната комисия, която проучва последиците и разходите от горещините.

Най-тежко е засегната царевицата, чието производство се очаква да бъде с 35 процента по-ниско спрямо 2025 г. Сериозни щети има и при тревната растителност за фураж. Към 10 август растежът на пасищата е бил с една трета под нормалното равнище, което ограничава наличностите от фуражи.

Към неблагоприятните последици за земеделието се добавя и отражението на конфликта в Близкия изток. Поскъпването на природния газ повишава цените на азотните торове, а нарушенията в световната търговия с торове допълнително затрудняват сектора.

Горещините са засегнали и други отрасли и региони, но макроикономическият ефект извън земеделието се очаква да бъде по-ограничен. Наличните икономически данни не показват общо и широкообхватно влошаване на икономическата активност, отбелязва френското ведомство.

В средата на август министърът по въпросите на екологичния преход и международните климатични преговори Моник Барбю прогнозира, че преките и косвените икономически загуби от поредицата горещи вълни през лятото може да достигнат между 10 и 15 млрд. евро.