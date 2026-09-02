Фирмите получават още 2 години за превалутиране на капитала си в евро

Парламентът с голямо мнозинство прие на две четения промени в Закона за въвеждане на еврото, с които се дава повече време на фирмите да уредят превалутирането на капитала си и обявяването му пред Търговския регистър.

С измененията дружествата вече ще разполагат с двегодишен срок, в който да подадат необходимите документи в Агенцията по вписванията. Отпада и изискването това да бъде направено едновременно с подаването за публикуване на годишните финансови отчети за 2025 г.

Досега законът предвиждаше всички капиталови търговски дружества – АД, ЕАД, ООД, ЕООД и други – да обявят пред Агенцията по вписванията превалутирания си в евро капитал до края на 2026 г. За да изпълнят това задължение, те трябваше предварително да представят заверени от общото събрание или от едноличния собственик преписи на дружествените договори или учредителните актове, в които капиталът вече е посочен в евро, както и превалутирани дялове или акции.

Проблемът идваше от друга разпоредба, която на практика задължаваше фирмите да направят това значително по-рано – до края на септември, когато изтича срокът за обявяване на годишните финансови отчети за 2025 г.

Причината е, че законът изискваше новите дружествени договори и устави с превалутиран капитал да бъдат представени още при първата промяна в данните на дадена фирма и при вписване или заличаване на обстоятелства в Търговския регистър. А подаването на годишните финансови отчети се счита именно за вписване на обстоятелства.

Това предизвика остра реакция от бизнес организациите, които предупредиха за допълнителни административни пречки и разходи за компаниите. Цените на адвокатските услуги за представителство пред Агенцията по вписванията също са нараснали значително през последните месеци.

Недоволство изразиха и от самата Агенция по вписванията. Оттам предупредиха за огромно струпване на заявления и фирмени документи през септември, което би могло да блокира работата на институцията за месеци, а дори и за години.

На практика обаче изискването всяка компания да подава нов дружествен договор или учредителен акт с посочен в евро капитал е определяно като напълно ненужно. Причината е, че Агенцията по вписванията служебно превалутира в евро капитала на всички търговски дружества у нас. Към края на 2025 г. в Търговския регистър са вписани над 936 хил. дружества.

Вместо изцяло да отпадне задължението, от „Прогресивна България" предложиха срокът за обявяване на капитала в евро да бъде удължен до края на 2028 г.

„Очакванията са, че предлаганите промени ще способстват за произнасянето в срок по подаваните в Търговския регистър заявления при очаквания намален брой заявления след влизането в сила на измененията", посочиха от партията.