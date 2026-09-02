ЕК одобри германска държавна помощ за газови централи до 35,2 млрд. евро

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Европейската комисия одобри германска схема за държавна помощ на стойност до 35,2 млрд. евро за изграждането на нови газови електроцентрали, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Берлин планира през следващите пет години да изгради няколко централи с обща мощност до 11 гигавата. Необходимата финансова подкрепа трябваше да получи одобрението на Брюксел съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

Европейската комисия посочи, че мярката е необходима за гарантиране на сигурността на енергийните доставки и че предвиденият размер на финансирането е подходящ.

Новите централи първоначално ще работят с природен газ, при чието използване се отделят парникови емисии. До 2045 г. те трябва да преминат към климатично неутрален водород.

Съоръженията трябва да предотвратят евентуален недостиг на електроенергия от 2031 г. Те ще бъдат включвани, когато производството от възобновяеми източници като вятър и слънце не е достатъчно.

Успоредно с това Германия планира да продължи разширяването на производството на възобновяема енергия. Очаква се до 2030 г. най-малко 80 процента от електроенергията в страната да идва от вятърни, слънчеви и други възобновяеми източници.

Германия си поставя за цел да прекрати производството на електроенергия от въглища до 2038 г.