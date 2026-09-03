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Tesla увеличава пробега на Model 3 с 40 км блегодарение на нови азиатски гуми

Георги Луканов

[email protected]

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Най-здравият електрически автомобил е Tesla Model 3.

Базовият седан Tesla Model 3 увеличава пробега. Не благодарение на нова батерия, а просто на нови джанти и гуми.

Лансиран в Европа през 2019 г., Tesla Model 3 вече не е чисто нов, но все още е бестселър в своя клас. Електрическата кола се възползва от няколко прости модификации, които допълнително подобряват пробега му.

За своя базов Model 3 със задно задвижване, Tesla вече обявява официален пробег от 572 километра, в сравнение с 534 км преди това, което представлява увеличение с близо 40 км. Производителят също така обявява среден разход на гориво по WLTP от само 12,2 kWh (намаление от 13).

За да се постигне това, няма нова батерия или авангардно технологично постижение, а просто нови, по-аеродинамични 18-инчови джанти и нови гуми с много ниско съпротивление при търкаляне. В този случай това са гуми от индонезийската марка Giti .

Клиентите на колите на компанията на Илон Мъск се надяват това намаление на съпротивлението при търкаляне няма да е за сметка на сцеплението в завоите и в дъжда. Tesla обещава, че тези нови гуми предлагат отлично поведение на пътя.

Най-здравият електрически автомобил е Tesla Model 3.

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