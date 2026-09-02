Туризмът с шест нови реформи: гаранционен фонд, повече полети и QR оценка на услугите

Договорени са 100 000 самолетни седалки за лятото догодина

Създаваме фонд за свързаност и реклама, казва министърът на туризма Илин Димитров

Кметът на Бургас прави списък с хотели, които ще предагат за Евровизия нормални цени, без екстремни и екзотични нива

До края на годината ще бъдат готови правилата за гаранционния фонд за туристите. Това е една от шестте реформи, които Министерството на туризма планира за 2027 г. За създаването на фонда се говори от много години, като основната му цел е при фалит на туроператор или при екстремни ситуации, да бъдат възстановени на туристите средствата за неизпълнени услуги. В момента има три разработени варианта, оставени от предишни управляващи, но те не се приемат от туристическия бранш. Министърът на туризма Илин Димитров заяви, че ще се търси консенсус, за да може фондът най-накрая да заработи.

„Всеки един, който е заплатил за почивка, при фалит ще може да получи своите средства обратно. Така ще създадем много по-голяма сигурност за пътуващите", каза министърът.

Сред шестте стълба, които Димитров обяви, е създаването на целеви Фонд за свързаност и реклама, както и осигуряването на допълнителен самолетен капацитет, особено за ключови пазари като Германия и за събития като „Евровизия".

„Ние ще създадем от следващата година фонд за свързаност и реклама, защото реклама без добра свързаност не води до повече туристи", посочи министърът на пресконференция с участието на заместник-министър Георги Тодоров, представители на парламентарната Комисия по туризъм, браншови организации и експерти.

По една от ключовите теми – въздушната свързаност, вече е постигнат значителен напредък. Към момента са договорени над 100 000 самолетни седалки за летния сезон на 2027 г., като се очаква привличането на още директни полети до България. По думите на министъра това ще допринесе за връщането на германските туристи в българските курорти.

Фондът за свързаност и реклама ще обвърже рекламните усилия с реалната транспортна достъпност на страната.

Димитров уточни, че фондът ще бъде отделно перо, финансирано директно от държавния бюджет. Министърът подчерта, че държавата „няма да пипа приходите на общините от местния туристически данък". По думите му фондът следва практиката на водещи европейски туристически държави, които генерират близо два пъти повече туристически регистрации спрямо населението си благодарение на подобни инструменти. Министърът уточни, че страната ни е по средата в тази класация и все още не сме достигнали броя на туристическите регистрации, равен на броя на населението.

Илин Димитров съобщи, че се предвиждат промени в Закона за туризма за регламентиране на краткосрочните наеми и за реинвестиране на туристическия данък от общините в реклама и авиосвързаност.

„Парите за туризма трябва да се връщат в туризма. Ключово е", изтъкна министър Димитров.

Предвижда се и прецизиране на начина, по който се разходва туристическият данък. Основният принцип е средствата, генерирани от туризма, да бъдат насочвани към развитието на сектора. Минимум 50% от приходите ще бъдат използвани за реклама и свързаност, а останалата част – за инфраструктура. Това ще даде по-силен глас на регионите в процеса на рекламиране на дестинациите и ще позволи средствата да бъдат насочвани към повече туристически събития.

На 27 септември, когато се отбелязва Световният ден на туризма, ще бъдат създадени две нови структури – асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм, и обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт.

„Всяко нещо, което се измерва, може да бъде подобрено. Време е да спрем да говорим само за броя на нощувките, постъпилите средства и средната продължителност на престоя. Вече е време да започнем да говорим за качеството на продукта, а не само за количеството", заяви Димитров.

В туристическите обекти ще бъдат въведени QR кодове, чрез които потребителите ще оценяват качеството на услугата по над 100 критерия. Всеки потребител ще има достъп до информацията, а натрупаните данни ще позволят по-точно проследяване и повишаване на качеството.

По думите му обсерваторията ще използва данни от картови разплащания и други показатели, както и данни от национална QR код кампания. Чрез кодове, поставени в туристическите обекти, посетителите ще могат да дават оценки, които ще се обработват в реално време.

„Така всеки един кмет ще знае какво е качеството на продукта му, по какъв начин той работи, подобрява ли го спрямо миналата година или го влошава", посочи министърът.

Данните ще позволят и сравнение с туристическия продукт в съседни държави.

През септември предстоят още значими събития за българския туризъм. Сред тях е посещението на висшето ръководство на TUI Group в България на 24–26 септември, в което се очаква да участват 150 висши мениджъри на компанията. Целта е да бъде поставено ново начало в отношенията с най-големия туроператор в Европа и да бъде подписан договор за реклама на глобално ниво.

В отговор на въпрос за резултатите от летния сезон министър Димитров коментира, че въпреки трудностите и спадовете на определени пазари сезонът не е провал, а запазва сходни обеми с предходната година, според данните от Единната система за туристическа информация. Той посочи, че за периода 1 юни - 31 юли 2025 г. страната е посрещнала 2 689 000 туристи, а за същия период на 2026 г. - 2 602 719. Димитров напомни, че за пазар Германия са договорени над 100 000 самолетни седалки, като се очаква финализиране на разговорите за общо около 150 000 допълнителни места. Така по думите на министъра ще бъдат доближени нивата до предпандемичната 2019 г., което е важно за отварянето и затварянето на летния сезон.

По темата за цените това лято министърът отбеляза динамичното ценообразуване, което означава почивки на различни цени през юли спрямо тези през май или юни. Министър Димитров съобщи, че във връзка с предстоящото домакинство на "Евровизия" кметът на Бургас Димитър Николов изготвя списък с хотелиери, поели ангажимент да запазят нормални нива на нощувките, за да се избегне изкуствено надуване на цените и отлив на посетители.