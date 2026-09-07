Учени: Хората предпочитат да се движат обратно на часовниковата стрелка, но не знаят защо

Представете си, че се разхождате без конкретна цел, като например в парк или на музикален фестивал. На къде смятате, че ще завивате по-често – наляво или надясно? Това е въпросът, на който международен екип от изследователи се опитва да отговори. След предишно проучване, посветено на социалната дистанция по време на пандемията от COVID-19, учените неочаквано откриват, че може би не се движим толкова произволно, колкото си мислим. Този път те се фокусират конкретно върху посоката, в която завиваме, като разглеждат различни възрастови групи, културни среди и пространства. Резултатът отново е неочакван: хората показват ясно изразена склонност да завиват обратно на часовниковата стрелка, тоест наляво.

След като установяват това, възниква друг въпрос – защо съществува тази склонност? За да разберат, изследователите провеждат експерименти в Испания и Япония с различни групи хора и при различни условия. Някои участници се движат в затворени пространства, а други на открито. В отделни експерименти хората са заобиколени от пешеходци, докато в други се движат сами. И във всички ситуации се запазва предпочитанието към движение обратно на часовниковата стрелка, пишат учените в списание "Нейчър".

„Това беше напълно неочаквано, защото поне инстинктивно, когато хората се разхождат произволно, човек би предположил, че те завиват според нуждите си, без да има ясна обща предпочитана посока. Но при равни други условия се наблюдаваше ясна и измерима тенденция хората да завиват обратно на часовниковата стрелка, а не по часовниковата", казва инженерът Клаудио Феличани, който по време на проучването работи в Университета на Токио.

Първият експеримент е проведен в Испания с 50 души, които се движат свободно в кръгла арена с радиус 5 метра. Преди това изследователите проверяват дали всеки участник по принцип предпочита да завива наляво или надясно. След това създават отделни групи с различен брой хора и с различен брой на участниците, които предпочитат да завиват надясно. Ако именно тези лични предпочитания определяха посоката на движение на групата, би трябвало резултатите да се променят според състава ѝ. Това обаче не се случва. Независимо от броя на участниците и от предпочитанията им за завиване, групите отново показват склонност да се движат обратно на часовниковата стрелка. Дори когато всички участници са предпочели да завиват надясно, движението наляво се запазва. Същото се наблюдава и при група, съставена само от левичари. Това кара изследователите да проверят дали стените на арената не оказват влияние. За целта те провеждат друг експеримент в училищен двор в Испания, в който участват 107 тийнейджъри на възраст 13–14 години. Този път пространството е открито и с размери около 50 на 60 метра, така че пешеходците практически не са ограничени от граници. И тук движението обратно на часовниковата стрелка се запазва.

Следва още един важен тест, но този път в Япония. Причината е, че там хората обичайно се разминават отляво, докато в Испания и в много други европейски страни по-често се отместват надясно при разминаване с друг човек. Ако именно начинът, по който избягваме сблъсъци, стои зад движението обратно на часовниковата стрелка, Япония дава възможност на изследователите да проверят тази хипотеза. Но и там ходенето наляво се запазва. Има още един любопитен резултат. Изследователите анализират данни и от японска детска градина, където деца на възраст под 6 години тичат свободно в помещение, докато учител свири на пиано. Те не получават указания в коя посока да се движат. При децата склонността към обикаляне обратно на часовниковата стрелка е значително по-силно изразена. При малчуганите движението е толкова синхронизирано, че те на практика образуват стабилен кръг и се движат в една и съща посока.

Но може ли всичко това просто да е резултат от влиянието на околните? За да проверят, учените провеждат последен ключов експеримент с 209 души, които се движат напълно сами в затворено пространство. Така никой не може да копира посоката на движение на друг човек или да реагира на поведението на тълпата. Резултатът отново е същият. И на индивидуално ниво се появява предпочитание към вървене наляво. Статистическият анализ потвърждава, че това е реална тенденция, а не случаен резултат. Изследователите проверяват и дали тя е свързана с някои индивидуални характеристики, като сравняват хора с доминираща дясна и лява ръка, с предпочитание към десния или левия крак, както и мъже и жени. Учените проверяват и дали зрението може да има роля, но не откриват значими разлики между групите.

„Вероятно причината не е свързана с очите, защото опитахме да покрием лявото или дясното око на участниците и склонността остана", казва Феличани.

Причината не изглежда да зависи от това дали сме част от тълпа, от стените около нас, от начина, по който избягваме другите пешеходци, или от това коя ръка, крак или око е доминиращо при човека. Като цяло при различните тестове се запазва умерена, но значима тенденция към движение обратно на часовниковата стрелка. Що се отнася до причината за явлението, засега няма категоричен отговор, но изследването изключва няколко възможности. Според авторите причината може да е свързана със самия начин, по който се движим, но засега не са категорични.

„Някои хора ни попитаха дали е възможно да става дума за мащабни явления като силата на Кориолис (отклонение в движението на въздуха, водата и други обекти, причинено от въртенето на Земята) или магнитното поле на планетата, но това изглежда малко вероятно предвид това, което успяхме да установим досега", смятат учените.

Склонността да се движим наляво, а не надясно, може да не изглежда като най-драматичния научен пробив, но откритието има приложение в множество различни области – от проектирането на сгради и пространства до планирането на евакуационни изходи. Места като летища, музеи, железопътни гари, търговски центрове и пространствата пред стадиони могат да бъдат повлияни от тези едва забележими предпочитания в движението, особено когато се образуват големи тълпи. Маршрутите за евакуация биха могли да бъдат проектирани по-ефективно, ако се вземат предвид резултатите.

„Има някои интересни паралели с определени спортове. Някои състезания по бягане и шофиране винаги, но без ясна причина, се провеждат на трасета, които следват посока обратно на часовниковата стрелка. Но това е тема за друго изследване", добавя Феличани.

Следващите стъпки могат да включват изследване дали тази склонност се запазва и при хора с различни двигателни способности. Изследователите предполагат също, че експериментите във виртуална реалност могат да бъдат полезни, тъй като позволяват по-прецизен контрол върху това, което участниците виждат и усещат. Екипът иска да установи и дали при други животни съществува склонност към движение по или обратно на часовниковата стрелка. Досега само няколко проучвания са откривали подобен феномен. Например при мравки, които изследват непознати гнезда.

„Резултатите ни може да изглеждат като малко и незначително откритие, но в природата повечето явления, свързани с придвижването, показват, че животните обикновено се движат без предпочитание към определена посока. Силно изразената склонност, която открихме при хората, подсказва за наличието на някаква асиметрия на биомеханично ниво", казва Феличани.



