Huawei проведе днес в Мюнхен, Германия, европейската премиера на нови продукти Innovative Product Launch. Компанията представи широко портфолио от нови водещи устройства в четири ключови категории – носими устройства, таблети, смартфони и аудио продукти. Събитието постави акцент върху стремежа на Huawei да интегрира интелигентните технологии естествено в ежедневието и да дава на потребителите възможност да следват своите интереси със свобода и енергия.

Сред основните акценти на събитието е серията HUAWEI WATCH GT 7, която идва с усъвършенствани функции за спорт на открито, здравен мониторинг и живот на батерията. HUAWEI WATCH GT 7 се предлага в два размера, 46 мм и 41 мм, и в осем цветови варианта. HUAWEI WATCH GT 7 Pro идва в три цвята и разполага с безел от нанотехнологична керамика и средна рамка от титаниева сплав за по-голяма издръжливост. Серията включва и новата каишка EasyCross.

За любителите на спорта HUAWEI WATCH GT 7 въвежда първите в индустрията функции за разпознаване на завои от китката и G-Force Detection, както и нов режим за зимни спортове на закрито и карти за ски курорти на открито, обхващащи повече от 3000 курорта по света. Функциите за колоездене вече включват планиране на маршрути с изкачвания, предупреждения за наклон и предупреждения при остри завои. В областта на здравето надградената функция Health Insights предлага нови възможности, сред които оценка на физическа готовност (Physical Readiness) и интелигентен анализ на здравните данни, които предоставят по-ясни и практични насоки за ежедневното благосъстояние.

След едногодишно отсъствие универсалната флагманска серия смартчасовници HUAWEI WATCH 6 се завръща. Базовите модели са с лек дизайн, за комфорт през целия ден и се предлагат в размери на корпуса 46 мм и 41 мм. Pro серията предлага премиум материали и висок клас изпълнение при размери 46 мм и 43 мм. Наред с новия интелигентен дизайн и усъвършенстваните тренировъчни режими часовникът поддържа самостоятелно провеждане на разговори, навигация и безконтактни плащания. Подобрените функции Health Glance, Health Insights и Healthy Living[1] правят проследяването и управлението на здравето още по-интуитивно.

Huawei представи официално и HUAWEI WATCH D3 – смартчасовник от ново поколение за проследяване на кръвното налягане[2]. Устройството вече поддържа измерване на кръвното налягане преди и след физическа активност, както и интелигентни напомняния за измерване, осигурявайки по-цялостно проследяване на кръвното налягане от китката.

Това е важна стъпка в развитието на Huawei в областта на носимите устройства за дигитално здраве. HUAWEI WATCH D3 поддържа амбулаторен мониторинг на кръвното налягане (ABPM) с помощта на физически въздушен маншет.

За продуктивност и творчество Huawei представи HUAWEI MatePad Pro – водещ таблет с дебелина само 4,7 мм и тегло 454 грама. Моделът разполага с 12-инчов гъвкав OLED PaperMatte дисплей, комбиниран с AI функции за подобряване на ръкописния текст и въздушни жестове със стилус, които позволяват създаване на съдържание по всяко време и навсякъде.

В аудио категорията Huawei представи HUAWEI FreeBuds Neo, създадени за съвременния начин на живот. Слушалките съчетават нов дизайн със завладяващ звук.

Наскоро водещата световна компания за пазарни проучвания IDC публикува своя доклад за пазара на носими на китката устройства. Резултатите в репорта са на база първата половина на 2026 г. Според данните Huawei продължава да заема водеща позиция на глобалния пазар на носими устройства, като е на първо място по доставки с пазарен дял от над 20%.

HUAWEI WATCH GT 7 Series се очакват на българския пазар през септември 2026 г. HUAWEI WATCH 6, HUAWEI WATCH D3 и FreeBuds Neo ще бъдат представени у нас през октомври 2026 г.