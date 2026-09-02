Правителството ще предложи размер на минималната заплата след промени в Кодекса на труда

Правителството ще определи конкретния размер на минималната работна заплата за 2027 г., след като парламентът приеме промените в Кодекса на труда, с които ще бъде въведен нов механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение в страната. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия.

По думите ѝ се очаква в средата на септември Министерският съвет да одобри проекта за промени в Кодекса на труда и да го внесе за разглеждане в Народното събрание. Ако законопроектът бъде приет бързо на първо и второ четене и влезе в сила, ще може да бъде променен и необходимият подзаконов нормативен акт.

„В началото на октомври ще можем да говорим вече в конкретика с възможен точен размер на минималната работна заплата за 2027 година", посочи Ефремова.

Междувременно в указанията на финансовия министър Гълъб Донев до всички ведомства за подготовката на бюджета за 2027 г. е заложена прогноза минималната работна заплата да бъде 660 евро. Това е увеличение спрямо досегашния прогнозен размер от 620 евро.

Според прогнозата на финансовото министерство минимална заплата от 660 евро е заложена за 2027 г.

В указанията за подготовка на бюджета е посочен прогнозния размер на минималната заплата за следващите три години. През 2028 г. се очаква тя да е 680 евро, а през 2029 - 710 евро.

Прогнозата за максималния осигурителен доход е през 2027 г. да бъде 2400 евро, а през следващите две години да скочи със 100 евро на година.

Досега минималната работна заплата се определяше по автоматична формула - а именно да е равна на 50% от средната. Сега правителството предвижда тя да се определя от 4 критерия. Засега принципно съгласие има четирите критерия да са покупателната способност на минималната работна заплата, като се вземе предвид издръжката на живота, медианната заплата, темповете на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда.

До конкретно споразумение за размера на минималното възнаграждение не са стигнали бизнесът и синдикатите в работната група, която обсъжда новия механизъм. Затова окончателното решение ще бъде взето от Министерския съвет.