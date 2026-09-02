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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23496163 www.24chasa.bg

Правителството сключва меморандум с китайски фирми, чакаме инвестиции

Албена Арабаджиева

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Китайската компания HANGZHOU BOSOM NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. разработва и произвежда модифицирани инженерни пластмаси.

Меморандум за сътрудничество с три китайски компании сключва Българската агенция за инвестиции. Тя ще им помага да реализират инвестиции в България. 

БАИ ще оказва съдействие чрез предоставяне на информация относно инвестиционната политика, индустриалното планиране, данъчните стимули, индустриалните зони и инфраструктурата в страната. Предвиждат се също координация и подкрепа при избора на местоположение, взаимодействието с компетентните държавни органи и приложимите административни процедури.

Това става ясно от решенията на правителството от заседанието му в сряда. 

Едната китайска компания е HANGZHOU BOSOM NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. Тя разработва и произвежда модифицирани инженерни пластмаси. Това са високотехнологични пластмаси, които се използват в автомобилостроенето, електрониката, електротехническата индустрия и други производства. 

Компанията вече работи с BMW, BYD и NIO по решения за замяна на алуминия с високотоплопроводима инженерна пластмаса в топлоотвеждащи компоненти. Работи и с BYD, Great Wall Motor, SAIC Volkswagen, Guangzhou Honda, Dongfeng. Както и с редица доставчици, сред които и Sensata, които имат заводи и у нас. 

BOSOM работи за замяна на алуминий с пластмаса и със Schneider Electric, Siemens и др. 

БАИ сключва меморандум и с SHANGHAI GRAND SUN HYDROTHERAPY SYSTEM LTD. Тази компания произвежда спа оборудване като хидромасажни и спа вани, системи за хидротерапия, оборудване за балонен масаж, интелигентни системи за управление на спа оборудване.

China Global Advisory пък е консултантска фирма, която помага на китайски компании да влизат на чужди пазари.

Икономическият министър Александър Пулев заминава с делегация в Китай след дни. Вероятно това са част от инвестициите, които ще се опита да привлече оттам. 

Китайската компания HANGZHOU BOSOM NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. разработва и произвежда модифицирани инженерни пластмаси.

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