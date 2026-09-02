Има вече нов холдинг с държавните мини и ТЕЦ, чака над 1 млрд. евро инвестиции (Обзор)

Целта на министерството е преструктуриране, с което да се осигури бъдеще за Маришкия басейн и на хората там - миньори и енергетици

На 31 август министърът на енергетиката Ива Петрова разписа разделянето на БЕХ и създаване на холдинг “Марица-изток”, в който влизат “Мини Марица-изток” и ТЕЦ “Марица-изток 2”. Промяната се прави заради изискванията за плащанията по плана за възстановяване. Предстои до седмица документите за учредяването на холдинга да бъдат внесени в Агенцията по вписванията, съобщи Петрова в сряда на заседание на енергийната комисия в парламента.

Така забавената реформа, заради която можеше да бъдат загубени 1 млрд. евро, вече е на финалната права. Целта на министерството е преструктуриране, с което да се осигури бъдеще за Маришкия басейн и на хората там - миньори и енергетици.

В дейности на мините и теца до 2030 г. ще бъдат вложени поетапно само за рекултивация над 700 млн. евро. 41 млн. отиват за възстановяване на 23 000 дка. Те не са увредени от минна дейност, но ще трябва да бъдат оздравени.

353 млн. евро ще бъдат за превръщане на 20 000 дка, от които са добити въглища, в терени, които могат да бъдат пригодени за икономически дейности. 200 млн. евро от тях са от плана за справедлив преход. По тази мярка ще бъде осигурена работа на над 800 миньори.

Има инвестиции и в дълговременна устойчивост по решение на Народното събрание, което постанови да се вложат към 300 млн. евро в рамките на 4 години. Така се запазва въглищната дейност и производството на ток, а на рекултивираните терени ще развиват икономически зони.

Мините имат проект за 20 мегавата фотоволтаичен парк с батерии за собствени нужди. Дъщерно дружество - “Възстановяване на минни терени”, планира да изгради соларен парк за 150 мегавата и 600 мегаватчаса капацитет за съхранение на ток в батерии, ще струва към 150 млн. евро. Други 43 млн. са за затворена разпределителна мрежа. Планира се този енергиен компекс да осигурява захранването на бъдещите индустриални паркове, когато бъдат подготвени терените. Имало и голям инвестиционен интерес за изграждане на дейта центрове, инвестиции в производство на батерии и дори за център за сглобяване на малки модулни реактори, казват отлично информирани източници в енергетиката.

ТЕЦ “Марица-изток 2” е с проект за инсталация за изгаряне на дървесен чипс, която ще струва към 20 млн. евро. Целта е намаляване на въглеродните емисии. На 150 млн. евро е оценен бъдещ соларен парк от 80 мегавата с батерии за съхранение на 500 мегаватчаса. Централата ще инвестира и в разпалваща уредба на природен газ за котлите на пети и шести блок, което ще струва 10 млн. евро.