При 6 423 207 българи министър иска и толкова чужди туристи (Обзор)

Кметът на Бургас прави списък с хотели, които ще предлагат за "Евровизия" нормални цени

Колкото е населението на България, толкова да са и чуждите туристи на година, които посещават страната ни. Тази амбициозна цел си поставя министърът на туризма Илин Димитров. В сряда той обяви 6 мерки, с които браншът да се засили, и даде пример, че водещи европейски държави регистрират два пъти повече туристи от населението си. Според данните на НСИ в края на 2025 г. България има население от 6 423 207 души, а за миналата година чуждите туристи са 4 140 353. Това означава, че броят им трябва да се увеличи с поне 50%.

За целта Министерството на туризма създава фонд за свързаност и реклама. Димитров уточни, че финансирането му ще е от бюджета. Държавата няма да пипа приходите на общините от туристически данък.

По въздушната свързаност е постигнат напредък. Вече са договорени над 100 000 самолетни седалки за летния сезон догодина, като се очакват още директни полети до България. Това ще допринесе за връщането на германските туристи.

До края на годината ще бъдат готови правилата за създаване и на гаранционния фонд. За учредяването му се говори от много години, като основната цел е при фалит на туроператор или екстремни ситуации да бъдат възстановени на туристите средствата за неизпълнени услуги. В момента има три разработени варианта, оставени от предишни управляващи, но те не се приемат от туристическия бранш. Министърът заяви, че ще се търси консенсус, за да може фондът най-накрая да заработи.

Предвиждат се промени в Закона за туризма за регламентиране на краткосрочните наеми и за реинвестиране на туристическия данък от общините. 50% от него ще отиват за реклама и свързаност, а останалата част – за инфраструктура.

На 27 септември, когато се отбелязва Световният ден на туризма, ще бъдат създадени две нови структури - асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм, и обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт.

“Време е да спрем да говорим само за броя на нощувките, постъпилите средства и средната продължителност на престоя. Трябва да обърнем внимание и на качеството”, заяви Димитров.

В туристическите обекти ще бъдат въведени QR кодове, чрез които потребителите ще оценяват качеството на услугата по над 100 критерия. Оценките ще се обработват в реално време. Така всеки кмет ще знае какво е качеството на продукта му. Обсерваторията ще използва данни от картови разплащания и други показатели.

Летният сезон тази година не е провал, а е сходен с 2025 г., отчете министърът. От 1 юни до 31 юли 2025 г. страната е посрещнала 2 689 000 туристи, а за същия период на 2026 г. - 2 602 719. Димитров съобщи, че във връзка с предстоящото домакинство на “Евровизия” кметът на Бургас Димитър Николов изготвя списък с хотели, поели ангажимент да запазят нормални цени на нощувките, за да се избегне изкуствено надуване и отлив на посетители.