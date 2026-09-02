Правителството разреши части за АЕЦ "Козлодуй" и АЕЦ "Белене" да се внасят от Русия

Правителството разреши да бъде предоставена дерогация за части за АЕЦ "Козлодуй" и АЕЦ "Белене", за да могат да бъдат внесяна от Русия въпреки ограничителните мерки с оглед на действията на Москва, дестабилизиращи положението в Украйна.

С дерогацията АЕЦ „Козлодуй" ще може да внесе от Русия продукти от желязо и стомана, необходими за изпълнението на действащ договор на ядрената централа, като дерогацията се предоставя до изтичане на неговия срок.

Тъй като голяма част от системите и оборудването в централата е с руски произход, някои от договорите за доставки на стоки, свързани с надеждната и безопасна експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй", са сключени или се налага да бъдат сключени с руски изпълнители. Така ще се гарантира техническа и ядрена безопасност, радиационна защита, безопасни и здравословни условия на труд, както и опазването на околната среда, обосновават се от правителството в решението си.

Министерският съвет разреши дерогация и за „Национална електрическа компания" ЕАД във връзка с оборудването за АЕЦ „Белене". С нея се разрешава на НЕК да възложи обществена поръчка и да сключи договор с „Клон на Акционерно дружество Атомстройекспорт в Белене (Република България)" КЧТ, за осъществяване на техническо ръководство при преконсервацията на оборудването, доставено за блокове 1 и 2 на АЕЦ „Белене".

Предоставянето на дерогацията е необходимо, тъй като заводите производители на оборудването - АО „АЕМ-технологии", респ. ПАО „Ижорски заводи" и АО „ЗИО- Подолск" - са делегирали изключителни права на АД Атомстройекспорт за осъществяване на техническото ръководство при дейностите по преконсервация, при задължителното участие на техни специалисти.

На площадката на АЕЦ „Белене" и в момента се извършват преконсервационни дейности, чиято цел е да гарантират запазване на състоянието на оборудването в съответствие с изискванията на производителя. Действащият договор за техническо ръководство при преконсервацията на оборудване с дълъг цикъл на производство е със срок до 31 декември 2026 г. Новият договор ще бъде сключен в съответствие със Закона за обществените поръчки.