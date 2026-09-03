Министърът на енергетиката: Дълговете на "Топлофикация" са по-големият проблем от "Боташ"

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Дълговете на "Топлофикация" са по-големият проблем от "Боташ".

Това каза в ефира на bTV министърът на енергетиката Ива Петрова.

"Нивото на река Дунав е 2,7 метра. Това е един от критичните прагове и гранична стойност. Още 2-3 седмици ще сме с тази ситуация. Нивото започна да се възстановява. Ситуацията обаче още е нестабилна. АЕЦ "Козлодуй" не е намалял износа на ток.

Помогнахме да останалите страни около нас. Всичко в АЕЦ работи нормално в момента. Проблем е нямало. Организацията на колегите в централата беше на много високо ниво. И всичко бе осигурено като технически и организационни мерки, въпреки необичайните обстоятелства", каза още енергийният министър.

Анализ подсказва, че и в следващите години ще има подобна криза с ниското ниво на река Дунав.

"Имаме време до следващата година да помислил и преосмислим какво да правим по-нататък във времето. Имаме нужда от по-силно сътрудничество, с оглед на това, което се случи в другите страни около нас".

Колегите от АЕЦ вече работиха с такива стойности на водата, критичните, и имат опит, добави още тя.

"Вървим към работа на пълна мощност на 5-и блок АЕЦ "Козлодуй". Възстановяваме се", каза още Петрова.

На 31 август се създава нов холдинг - "Холдинг Марица Изток", в които се отделят "Мини Марица Изток" и "ТЕЦ Марица Изток 2". Заедно с тези дружества се прехвърлят и задълженията към Българския енергиен холдинг, които са около 260 млн. евро.

"Гарантирани са възнагражденията. Няма да има масови съкращения. Единствено ще има оптимизиране на заетостта".

Министър Петрова коментира и преструктурирането на БЕХ.

"Тази реформа бе правилното решение", добави тя.

Според нея договорът с "Боташ" не е неизгоден.

"Тогава, в кризисна ситуация, не сме имали алтернатива. "Булгаргаз" да стъпи повече на регионалния пазар, визирам източна и централна Европа. Той има активи, в които влиза и договорът с "Боташ".

По отношението на дълговете по сделката - около 360 млн. евро Петрова каза: "Вярвам, че ще се намери решение. В момента вървят разговори. Гражданите и бизнесът няма да бъдат засегнати.

"Огромният проблем на "Булгаргаз" са дълговете на "Топлофикация София", който са над 1,3 млрд. евро. Всички си плащане сметките, а накрая има високи загуби. Имам срещи следващата седмица с "Топлофикация", за да видим как ще се работи през зимния сезон.