Нидерландия премести 86 тона злато от САЩ и Канада в Лондон

Нидерландската централна банка (DNB) е преместила 86 тона от златните си резерви, съхранявани досега в САЩ и Канада, в Лондон. Решението е продиктувано от нарастващата геополитическа нестабилност, съобщава Франс прес.

Нидерландия е поредната европейска страна, която преразпределя част от златните си резерви извън САЩ. Франция вече изтегли последните 129 тона злато от Федералния резерв в Ню Йорк, с което всичките 2437 тона от резервите на страната вече се съхраняват във Франция. В Германия и Италия също се чуват призиви златото да бъде върнато в Европа.

От DNB обясняват, че преместването е част от мерките за повишаване на готовността на страната за евентуална криза. Според банката златото може да бъде търгувано по-лесно и бързо от Лондон, отколкото от Ню Йорк или Отава.

„В условията на нарастваща геополитическа нестабилност Нидерландската централна банка засилва готовността си за действия при криза. Част от тези усилия е подобряването на търгуемостта на нидерландското злато, така че при криза то да може да бъде използвано възможно най-бързо", посочва финансовата институция.

Управителят на DNB Олаф Слейпен заяви, че чрез операцията е подобрена достъпността на златните резерви. „Изхождаме от предположението, че никога няма да се наложи да ги използваме, но въпреки това трябва да укрепваме устойчивостта и готовността си", каза той.

Общите златни резерви на Нидерландия възлизат на 612,4 тона, като към края на 2025 г. стойността им е била оценявана на 72,2 млрд. евро.

Преди преразпределението 31,3% от златото на страната се е намирало в Ню Йорк, а други 19,7% – в Отава. След операцията делът на резервите, съхранявани в САЩ и Канада, е намалял до 18,5% за всяка от двете страни, пише БТА.

За сметка на това количеството злато в Лондон се е увеличило значително – от 18,1% на 32,1% от общите резерви. В самата Нидерландия се съхраняват 30,8% от златото.

Преместването е извършено чрез комбинация от сделки за покупко-продажба и физическо транспортиране на благородния метал. Повече от 27 тона физическо злато са били превозени от САЩ и Канада до нидерландския град Зайст, а след това – до Лондон. Така е било избегнато претопяването на кюлчетата.

От централната банка посочват, че комбинацията от покупки, продажби и физическо преместване е позволила да бъдат разпределени рисковете при транспортирането на толкова голямо количество злато.