Принципът на властта улеснява или проваля успеха

Безусловното подчинение е по-лесно, но отговорността да не следвате лош лидер си е ваша

Шефът изпраща мейл, в който възлага нова задача на екипа и след час свиква съвещание да я обсъдите. Всички зарязвате текущата работа и оживено коментирате, че целта е абусрдна, няма да се получи, валят аргументи защо.

Но на съвещанието - пълно мълчание. Никой не възразява на шефа. Сякаш колегите ги е сполетяла колективна амнезия за всичко, което казаха само преди час. Премълчавате и вие, понеже сте отскоро в екипа.

Разделяте се с шефа и унили вкупом се захващате с абсурдната задача. Но не се сдържате и питате: "Ама защо мълчахме?!" Отговаря най-опитният колега: "Защото той е шефът, той носи отговорността".

Това е пример как действа един от фундаменталните принципи, които според социалния психолог проф. Робърт Чалдини контролират човешкото поведение, нарича се принцип на властта.

Във вашия екип властта е шефът. Той дава нареждания, у него са "и ножът, и хлябът" - наказанията и наградите. Трябва да му се подчинявате. А ако той има и авторитет (който невинаги върви с властта), сте още по-склонни да следвате дори абсурдни заповеди.

Въпросният принцип на властта, който хората свикват да направлява поведението им още от детството с родителите и учителите, обяснява защо големи групи извършват даже жестокости по заповед на някой вожд. Подчинението е по-лесно и може да осигурява предимства, поне до момента, в който се стигне до всеобщ провал.

В експеримент, проведен през 1965 г. в Йейлския университет, проф. Стенли Милграм изследва силата на властта и готовността да се изпълняват нареждания.

Професорът събира доброволци, като във вестници обявява, че целта е да провери дали наказанието стимулира ученето. Явяват се случайни хора и Милграм уж с жребии определя кои ще играят учители и кои ученици. Задачата е учителят да прочете думи, които ученикът да запамети. После учителят го изпитва. Ако ученикът сбърка, учителят го наказва с електрошок. Той се включва с бутон. Бутоните са 30. Срещу всеки е означена силата, с която токът удря - от 15 до 450 волта. Има надписи "Лек", "Умерен", "Опасно. Тежък шок". При първа грешка учителят натиска първия бутон, при втора - втория и т.н.

Всъщност учителите са истински доброволци, които не са наясно със същността на проучването. Учениците са актьори, инструктирани как да се държат. Апаратът не е електрошок.

Експериментът започва. Учениците грешат, учителите ги наказват. Учениците се тресат, вият от болка, молят за пощада. Учителите продължават.

Невероятният краен резултат е, че само една трета от учителите се отказват да участват в експеримента. Две трети отиват до края - до 450 волта. Подчиняват се на властта - на професора, който им е наредил да мъчат други хора.

"Докато в ушите им кънтяха агонизиращите викове на жертвите, повечето участници избраха подчинението. Те не го направиха поради агресивни подбуди, а заради чувство на дълг - искаха да се покажат като съвестни участници в научен експеримент", пише Стенли Милграм.

Никой не е очаквал резултат две трети. Професорът предварително е обсъждал експеримента с психиатри, студенти, граждани. Във всички групи преобладаващото мнение е било, че мнозина от учителите ще откажат да започнат, а другите ще стигат най-много до 150 волта - до първия вик на ученика.

Проф. Милграм прави експеримента над 1000 пъти с най-различни "учители" - от двата пола, от различни социални групи, с различна степен на образование. Резултатът е същият: приблизително две трети изпълняват заповедите. В беседите след това обясняват, че са продължили въпреки гърчовете на учениците, защото отговорността е била на професора, не тяхна.

Стенли Милграм описва експеримента в книга и обяснява какво всъщност се случва.

Когато човек действа индивидуално, знае, че отговорността е лично негова. Когато действа в група, той от малък е приучен да се отказва от самостоятелни преценки и да се подчинява на йерархията. В състояние е да изостави дори човещината, когато слива своята уникална личност с по-големи институционални структури. И това е фатален недостатък.

По-късно подобен експеримент многократно е правен от много учени на много места по света при най-различни условия и всички получават неутешителни резултати - мнозинството хора безкритично и безгранично се оставят поведението им да ръководи принципът на властта. Някои резултати са и любопитни - например, че най-силна готовност за подчинение се проявява при преки указания и в тясна стая с властимащия.

Разбира се, вашата служебна задача не е да мъчите хора с електрошок, но от експеримента на проф. Стенли Милграм и от теорията на проф. Робърт Чалдини, че принципът на властта направлява човешкото поведение, могат да се направят практични изводи за кариерата.

Да, шефът носи отговорността, когато абсурдната задача се провали. Но подчиненият му екип също претърпява неуспех. Това неминуемо е черна професионална точка за всеки.

А пък отговорността за вашата кариера си е лично ваша. Ако се окажете с шеф, който не е добър професионалист, и сред колеги, които мълчат дори когато всички сте заплашени от грешки, трябва да бягате от това място.

Дали междувременно да мълчите, или да казвате, когато сте сигурни, че екипът е на път да се провали, зависи от конкретния управленски стил на шефа. Ако той приема мнения, говорете. Ако не приема и затова всички мълчат, вие също мълчете.

И гледайте да се спасите колкото може по-бързо. Защото подчинението на лоша власт ви влачи към дъното.

Шансът на малцинството

Социалните психолози обясняват, че принципът на властта ръководи човешкото поведение, включително и професионалното, най-вече по три причини.

Първо, защото подчинението винаги е по-лесно от взимането на собствени решения и поемането на отговорност.

Второ, защото има страх от наказание.

Трето, заради навика властимащия да се приема и като авторитет.

Но той може да е и лидер, който води към провал. Затова винаги печелят тези, които не се подчиняват сляпо на властта, а първо я оценяват. Ако вождът заслужава доверие, го следват. Ако не заслужава, не се страхуват да търсят собствен път, макар че ще са в малцинство.

Повечето хора (около две трети) инстинктивно се поддават на принципа и попадат в масовката, което ги превръща в последователи и не им дава големи възможности да блеснат.

Малцинството проявява критично мислене и не се оставя на безусловно подчинение. Имате много по-голям шанс за успех, ако попаднете в него, уверяват психолозите.

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