Пристанищните работници в Хамбург стачкуват

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В пристанището на Хамбург започна 48-часова предупредителна стачка, предаде ДПА.

Германският профсъюз „Верди" (Verdi) призова пристанищните работници да преустановят работа за втори път от началото на колективните преговори за морските пристанища в страната.

На 18 август служителите в пристанищата на Хамбург, Бремерхафен, Вилхелмсхафен, Бремен, Браке и Емден проведоха 24-часова стачка. Протестът забави обработката на товарите, а на места тя беше напълно преустановена, пише БТА.

В новата стачка участват работници от над десет предприятия. Сред тях са служители на контейнерните терминали на Ейч Ейч Ел Ей (HHLA) в Алтенвердер, Бурхардкай и Толерорт, на терминала „Еврогейт" (Eurogate), както и на компанията „Гезамтхафенбетрибс-Гезелшафт" (Gesamthafenbetriebs-Gesellschaft).

За утре е насрочено протестно шествие. Според профсъюза то ще започне в 9:00 ч. местно време от паркинга на контейнерния терминал „Бурхардкай" и ще премине през пристанището.

Над 6000 работници са участвали в продължило една седмица допитване и с голямо мнозинство са отхвърлили предложението на Централния съюз на германските морски пристанищни предприятия (ZDS), представено на третия кръг от преговорите.

Работодателската организация предложи увеличение на възнагражденията с 5,1 на сто със задна дата от 1 август 2026 г. при срок на колективния трудов договор от 18 месеца. Предвиждаше се заплатите да се повишат с най-малко 1,20 евро на час.

„Верди" настоява за увеличение от 8,2 на сто, но не по-малко от 2,50 евро на час, при срок на колективния трудов договор от 12 месеца.