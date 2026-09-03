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Европейските акции поскъпнаха

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Акциите леко поскъпнаха

Европейските акции поскъпнаха леко в днешната търговия след три поредни сесии на загуби, предаде Ройтерс.

Отслабването на глобалните разпродажби на облигации подкрепи пазарите, а вниманието на инвеститорите е насочено към предстоящите икономически данни от САЩ за сигнали относно следващите решения на Управлението за федерален резерв.

Общоевропейският индекс STOXX 600 се повиши с 0,09 на сто до 646,47 пункта към 11:30 ч. българско време. В предходната сесия той достигна най-ниското си равнище от един месец.

Представянето на водещите национални индекси беше разнопосочно. Германският DAX и испанският IBEX се движеха нагоре, докато френският CAC 40 отчете лек спад, пише БТА.

Неотдавнашната ескалация на конфликта с Иран доведе до поскъпване на петрола и засили опасенията от упорита инфлация, нарастващ държавен дълг и по-строга парична политика. Това предизвика разпродажби на облигации и акции в световен мащаб.

Цените на петрола се понижиха леко, но останаха над 90 долара за барел. Доходността по държавните облигации в еврозоната отстъпи от неотдавнашните си върхове.

Сред отделните компании акциите на „Дойче Телеком" (Deutsche Telekom) поскъпнаха след информации, че инвеститорът „Елиът" (Elliott) е придобил дял в германския телекомуникационен оператор.

Акциите леко поскъпнаха

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