Растат продажбите на електромобили в Германия

Продажбите на електромобили в Германия през август отново значително надвишават показателите, отчетени през същия месец на миналата година, информира ДПА.

Миналия месец в Германия са регистрирани близо 69 000 нови изцяло електрически автомобила, съобщи днес Федералната агенция за автомобилен транспорт. Това е с 75,1 процента повече в сравнение със същия месец на миналата година, като делът на изцяло електрическите автомобили вече достига 32,4 процента.

Причината за тази тенденция вероятно е премията за електромобили, която предоставя федералното правителство. За първото полугодие са регистрирани почти 50 процента повече изцяло електрически автомобила сравнение със същия период на 2025 година, пише БТА.

Скокът в търсенето ще продължи, само докато се предоставя субсидия за електромобили, прогнозира Константин Гал от консултантската компания И Уай (EY).

„След това отново ще наблюдаваме масивен спад в броя на регистрациите – точно както се е случвало и в миналото при субсидиите за електромобили", заявява експертът в изявление.

Общо през август на германските пътища са излезли около 212 500 нови автомобила, което е с 2,6 процента повече в сравнение със същия месец на миналата година. 40,5 процента от тях са нови регистрации, направени от частни лица, а 59,4 процента – от търговски субекти.

По думите на Гал, през последните месеци чуждестранните автомобилни концерни са се възползвали непропорционално силно от възходящата тенденция в продажбите на нови автомобили и съответно германските концерни са губили пазарен дял месец след месец.

„През август пазарният дял на германските концерни на германския пазар на нови автомобили се сви с 4,6 процентни пункта, след като през юли бе спаднал с 0,9 процентни пункта", съобщава И Уай.

Значително увеличение на пазарния дял отбелязват преди всичко китайските концерни, чиито продажби през август са се увеличиха с 90 процента, а пазарният им дял се е повишил от 4,4 процента до рекордните по данните на И Уай 8,0 процента.