Иран натрупа над $1 млрд. от петрол само за 11 дни въпреки санкциите на САЩ

Над 1 млрд. долара от петролни приходи са влезли в Иран само за 11 дни, въпреки засиления икономически натиск и санкциите на САЩ. Данните показват, че Техеран продължава да реализира значителни приходи от петрола, докато напрежението между Иран и Вашингтон рязко се изостря.

Позовавайки се на документи, с които разполага полуофициалната агенция „Фарс" съобщава, че валутните средства от продажбата на петрол са били добавени към валутните резерви на страната през този период. Според информацията допълнителните средства ще увеличат възможностите на Централната банка да посреща нуждите на Иран от чуждестранна валута.

Агенцията посочва още, че приходите от продажбата на петрол през първите пет месеца на настоящата финансова година са достигнали равностойността на над 80% от планираните в бюджета на Иран приходи от петрол за 2026-2027 г. Финансовата година започна на 21 март 2026 г. и ще приключи на 20 март 2027 г.

Последните данни следват сходна информация, публикувана от иранското министерство на петрола в края на август. Според нея 7,5 млрд. долара в чуждестранна валута, генерирани от продажбата на петрол през първите четири месеца на финансовата година – от 21 март до 22 юли, са били преведени в Централната банка, пише turkiyetoday.

Информацията беше публикувана на фона на засилването на икономическия натиск на Вашингтон върху Техеран. Наскоро САЩ започнаха „Операция „Икономически аутсайтер"" – кампания, насочена към изолирането на Иран от световните финансови канали и ограничаването на възможностите му да генерира и връща приходи в страната, включително от продажбата на петрол.

В рамките на кампанията Вашингтон наложи нови санкции срещу десетки организации, физически лица и плавателни съдове и разшири риска от вторични санкции за компании и други страни, които продължават да правят бизнес с Техеран.

Иран съобщи в четвъртък и че е поставил допълнителни морски мини в Ормузкия проток, като отхвърли твърденията на САЩ, че контролират стратегическия морски проход.

„По време на снощната операция бяха поставени още морски мини по незаконните маршрути южно от Ормузкия проток", написа в X Ебрахим Золфагари, говорител на Централния щаб „Хатам ал-Анбия" на иранските въоръжени сили.

Золфагари се подигра с предложението на Доналд Тръмп водният път да бъде преименуван на „Протока на Тръмп", като заяви, че единственото, което американското Централно командване (CENTCOM), отговарящо за военните операции на САЩ в Близкия изток, може да направи в отговор, е да „преименува протока с Photoshop".

Той допълни шеговито, че Вашингтон може „да използва Photoshop, за да прекара и петролните танкери" през протока.

Изявленията бяха направени на фона на острия спор между Вашингтон и Техеран. По-рано CENTCOM заяви, че всички морски мини са били премахнати от плавателните маршрути и отхвърли съобщенията за танкери, ударили мини, като дезинформация.

Наскоро Тръмп заяви, че всички мини са били премахнати от протока и предупреди, че ще има „нулева толерантност" към поставянето на нови мини.

Техеран запазва умишлена неяснота относно минните полета, като твърди, че само иранските сили знаят точното им местоположение. Все още не е известно колко мини са били поставени по време на нощната операция.