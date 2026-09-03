630 жилищни блока в над 100 общини ще бъдат обновени

Българската банка за развитие приключи в срок договарянето на проектите за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост. В резултат 630 жилищни блока с близо 1,3 млн. кв. м разгъната застроена площ в над 100 общини в страната ще бъдат обновени. Финансирането покрива 100% от допустимите разходи за енергийно обновяване на одобрените сгради. Инвестицията има пряк ефект върху енергийната ефективност, разходите на домакинствата и качеството на живот на хиляди български семейства.

Ресурсът, който Българската банка за развитие управлява по инвестицията, e 332,5 млн. евро. Първоначално с решение на правителството на банката беше възложено управлението на 246,6 млн. евро по схемата. През август, след промяната на Плана за възстановяване и устойчивост, финансовият ресурс беше увеличен с още 85,9 млн. евро.

ББР пое управлението на Инвестиция C4.I9 „Схема за субсидиране - обновяване на жилищни сгради“ през 2026 г. с постановление на Министерския съвет след одобрението от Европейската комисия. За изпълнение към банката бяха прехвърлени проектните предложения по Етап I и Етап II, както и резервният списък от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Така България успя да запази средствата по ПВУ за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, като крайният срок за сключване на споразуменията за финансиране - 31 август - беше спазен.

Работата в ББР беше организирана по ускорен график, за да бъдат извършени в кратките срокове проверката, оценката и договарянето на проектите.

Основната цел е значително да бъде намалено потреблението на енергия и разходите на домакинствата, да се подобрят енергийните характеристики на жилищния фонд и да се осигурят по-добри условия и комфорт за живеещите в сградите.