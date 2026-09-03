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Путин: Високата лихва в Русия ще запази макроикономическата стабилност

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ВЛАДИМИР ПУТИН

Поддържането на висока основна лихва от Руската централна банка (Банк России) е съзнателно решение, насочено към запазване на макроикономическата стабилност, заяви руският президент Владимир Путин на пленарната сесия на Източния икономически форум, цитиран от ТАСС.

Той подчерта, че стабилността е необходимо условие за привличането на инвестиции.

„За какви инвестиционни проекти може да става дума, ако инфлацията е двуцифрена", запита руският президент.

Руската централна банка представи четири сценария за развитието на икономиката до 2029 г. – базов, дезинфлационен, проинфлационен и рисков. При тях средната основна лихва през 2026 г. се очаква да бъде 14,5–14,6 на сто, а инфлацията – между 6 и 7 на сто.

Според Путин руската икономика е „стабилна, динамична и здрава". Той предупреди, че безконтролното вливане на средства, без да се отчита отражението върху инфлацията, би било по-опасно от предпазливата парична политика.

„При галопираща инфлация е много трудно, а на практика и невъзможно да се изготвят дългосрочни планове за развитие и инвестиции", каза руският президент.

Според него трябва да бъде намерен баланс между стимулирането на икономиката и по-консервативния подход, пише БТА.

Основните макроикономически показатели на руския Далечен изток се подобряват по-бързо от средните за страната.

Брутният регионален продукт се е увеличил повече от три пъти за 11 години, а привлечените капиталови инвестиции са достигнали около 25 трилиона рубли, посочи президентът.

По думите му безработицата в Далекоизточния федерален окръг е намаляла от около 8 на сто преди 20 години до 2,2 на сто през 2026 г. Историческият ѝ максимум е бил 16,4 на сто през 1998 г.

Путин обяви, че започва подготовката на обновена стратегия за развитие на Далечния изток до 2036 г. Основните цели ще бъдат запазването на постигнатите темпове и започването на нови инвестиционни цикли.

ВЛАДИМИР ПУТИН

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