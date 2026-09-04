Lenovo обявява разширени функции и наличност на Lenovo и Motorola Qira, нови устройства Yoga, Idea, Think и Motorola, както и концептуални разработки, които разкриват следващата ера на по-персонализирани и свързани технологии.

Днес по време на изложението Lenovo™ Innovation World в рамките на IFA 2026, Lenovo представи ново силно портфолио от лични и корпоративни технологии, демонстрирайки как стратегията за хибриден изкуствен интелект (Hybrid AI) преминава от визия към практически изживявания в устройствата, инфраструктурата, услугите и ежедневните моменти, които ги свързват.

Анонсите обединяват подхода на Lenovo за „един персонален AI, множество устройства“ с корпоративни технологии, които помагат на организациите да превръщат данните в стойност. Те обхващат персонален AI при компютри, смартфони, таблети и преносими устройства; устройства за създатели на съдържание и потребители, които се адаптират към различни начини на работа и изразяване на идеи; както и бизнес технологии, създадени за продуктивност, сътрудничество, сигурност и мащабируемост, базирани на AI.

Lenovo също така демонстрира как дизайнът и форматите остават от ключово значение за това технологията да бъде по-полезна: от високопроизводителни локални AI системи и таблети, до цветни потребителски лаптопи, гъвкави бизнес устройства и концепции, които преосмислят мобилността и работното пространство.

Основни анонси:

Lenovo & Motorola Qira: Разширява поддръжката за повече съвместими компютри, устройства Motorola, приложения, услуги и — чрез moto watch ultra — първото преносимо устройство на Motorola, което поддържа Lenovo и Motorola Qira на съвместими устройства1*.

Разширява поддръжката за повече съвместими компютри, устройства Motorola, приложения, услуги и — чрез moto watch ultra — първото преносимо устройство на Motorola, което поддържа Lenovo и Motorola Qira на съвместими устройства1*. Yoga: Лаптопи за създатели на съдържание, задвижвани от NVIDIA RTX Spark, нови AI таблети и концепцията Lenovo Smart Canvas Concept за свързани творчески работни процеси.

Лаптопи за създатели на съдържание, задвижвани от NVIDIA RTX Spark, нови AI таблети и концепцията Lenovo Smart Canvas Concept за свързани творчески работни процеси. Idea: Изразителната серия IdeaPad Vibe и IdeaCentre AIO i, които разширяват избора при потребителските компютри чрез отличителен дизайн, ярки цветове и ежедневни AI изживявания.

Изразителната серия IdeaPad Vibe и IdeaCentre AIO i, които разширяват избора при потребителските компютри чрез отличителен дизайн, ярки цветове и ежедневни AI изживявания. Think: Нови настолни компютри ThinkCentre, лаптопи ThinkBook, дисплеи ThinkVision и иновации в сигурността ThinkShield за компании на различни етапи от внедряването на AI.

Нови настолни компютри ThinkCentre, лаптопи ThinkBook, дисплеи ThinkVision и иновации в сигурността ThinkShield за компании на различни етапи от внедряването на AI. Доказателства за концепция (Proofs of concept): Project AeroBlade Concept и Project Swan Concept, изследващи нови възможности за олекотени и адаптивни мобилни изчислителни среди.

Project AeroBlade Concept и Project Swan Concept, изследващи нови възможности за олекотени и адаптивни мобилни изчислителни среди. Motorola: motorola edge 70 plus, moto watch ultra, безжично зарядно устройство moto snap и motorola razr с кристали Swarovski®.

„Изкуственият интелект променя връзката между хората и технологиите. Хората не се събуждат с мисъл за приложения, те мислят за това какво искат да постигнат“, заяви Лука Роси (Luca Rossi), президент на Intelligent Devices Group в Lenovo. „Ние показваме как хибридният AI може да помогне за реализирането на тази промяна, като обединява интелигентността между устройствата, периферните изчисления (edge) и облака, така че тя да работи на правилното място в правилното време. Чрез нашето ново портфолио от Lenovo и Motorola ние изграждаме основите за един персонален AI, който може да се движи заедно с хората, докато същевременно помагаме на бизнеса да внедри AI там, където техните данни вече съществуват.“

Един персонален AI, множество устройства

Lenovo & Motorola Qira се разширява в повече устройства, приложения и пазари, пренасяйки персоналната задвижваща интелигентност на Lenovo към по-широка екосистема от устройства. Одобрените компютри Lenovo с 16GB памет получават поддръжка, разширявайки достъпа извън конфигурациите с по-висока памет. Одобрените устройства edge, razr и премиум моделите също ще получат Motorola Qira с актуализацията до Android 17, а новият moto watch ultra ще бъде първото носимо устройство, поддържащо Motorola Qira.1*

Чрез новото сътрудничество на Lenovo с Workato, поддържаните Qira изживявания2* се разширяват и за Gmail, Google Calendar, Google Contacts, Slack, Outlook Mail и Outlook Calendar – помагайки на хората да преминават по-естествено от намерение към действие в услугите, които използват всеки ден.

Технологии, които се адаптират към начина, по който хората създават, работят и живеят

Новото портфолио Yoga носи усъвършенствани локални изчисления, естествен въвеждащ интерфейс и изживявания между няколко устройства за създатели на съдържание и разработчици. Lenovo Yoga Pro 9n и Lenovo Yoga 9n 2-in-1 въвеждат NVIDIA® RTX™ Spark™ в премиум дизайните на Yoga, докато Yoga Tab Plus Gen 2 и Yoga Tab Gen 2 разширяват ориентирания към работа със стилус подход на портфолиото към Android таблетите. Концепцията Lenovo Smart Canvas Concept демонстрира как потребителите могат да улавят и развиват идеи в съвместими устройства на Lenovo чрез глас, стилус, камера и докосване.

За масовите потребители Lenovo представи серията IdeaPad Vibe и IdeaCentre AIO i. IdeaPad Vibe предлага седем изразителни цветови опции, гъвкави конфигурации и AI PC изживявания за потребители, които виждат своя лаптоп както като ежедневен инструмент, така и като удължение на своя личен стил. IdeaCentre AIO i разширява този внимателно обмислен, по-персонализиран подход към домашния настолен компютър, комбинирайки преосмислена архитектура „всичко в едно“ (all-in-one) с интелигентни изживявания за работа, обучение и забавление.

Хибриден AI за следващата фаза в бизнеса

Най-новото търговско портфолио на Lenovo помага на организациите да внедряват хибриден AI на работното място. Настолните компютри ThinkCentre X Ultra и ThinkCentre M75 Series осигуряват скалируема локална AI производителност за различни бизнес среди, докато ThinkBook 14 Gen 9 и ThinkBook 14x Gen 2 дават на мобилните професионалисти различни пътища към AI на самото устройство, продуктивност и премиум мобилност.

Новите дисплеи ThinkVision са проектирани да направят съвременното работно пространство по-свързано и съвместно, комбинирайки визуална производителност с възможности за конферентни връзки, докинг, комфорт за очите и управление. Lenovo представи и ThinkShield TraceLock3*, разработен с Absolute Security, и Prompt Security, компания на SentinelOne, за да помогне на организациите да поддържат видимост на устройствата, контрол и отговорно управление на AI.

Изследване на бъдещето

Устройствата на Lenovo за доказателство на концепция (proof-of-concept) предоставят поглед към това как следващото поколение бизнес изчислителни среди може да стане по-мобилно и адаптивно. Project AeroBlade Concept изследва устойчива производителност в изключително тънък мобилен компютър без вентилатор, докато Project Swan Concept изследва преносим ноутбук, който може да се разшири в по-широко работно пространство, когато потребителите се нуждаят от повече място за мислене, създаване и сътрудничество.

Motorola: Производителност, уелнес и личен стил

Motorola представи нови устройства, проектирани около креативността, уелнеса, свързаността и себеизразяването. Motorola edge 70 plus комбинира четиристранно извит дизайн със 200MP камера система4*, издръжлива батерия и мобилна платформа Snapdragon® 7s Gen 3. Часовникът moto watch ultra обединява анализи за фитнес и уелнес от Polar, Wear OS by Google™, LTE eSIM функционалност5* и поддръжка на Lenovo и Motorola Qira на съвместими устройства1*. Безжичното зарядно устройство moto snap добавя удобно безжично зареждане и съвместимост с магнитни калъфи6* за избрани устройства.

Motorola разшири и своята колекция Brilliant Collection с motorola razr с кристали Swarovski, съчетавайки емблематичния сгъваем дизайн razr с покритие PANTONE Meteorite и ръчно инкрустирани кристали Swarovski. Това специално издание отразява по-широкия подход на Motorola към технологията като форма на лично себеизразяване, както и като мощен ежедневен инструмент.

По-интелигентен AI за всички (Smarter AI for All)

Заедно анонсите на Lenovo Innovation World 2026 показват как Lenovo развива своята стратегия за хибриден AI в цялата технологична екосистема: един персонален AI на множество устройства, съчетан с корпоративен AI, който помага на организациите да използват собствените си данни по-ефективно. От първоначалното вдъхновение до локалното създаване, свързаната продуктивност и сигурното внедряване, Lenovo създава технология, проектирана да бъде по-персонална, по-полезна и по-адаптивна към хората и организациите, на които служи.