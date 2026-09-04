Тези най-нови AI компютри съчетават обмислен дизайн с по-интелигентни и свързани изживявания между устройствата.

Серията IdeaPad Vibe комбинира дръзки цветови решения и гъвкави конфигурации, които позволяват на потребителите да изберат устройство, отразяващо техния собствен стил.

IdeaCentre AIO i осигурява адаптивно осветление (Adaptive Lighting), ергономична гъвкавост и ярки цветови опции за съвременния дом.

Най-новите актуализации на Lenovo Qira носят по-свързани AI изживявания за по-широка гама от устройства, приложения и услуги.

Днес по време на Lenovo Innovation World 2026, Lenovo™ разшири своята визия за персоналния изкуствен интелект (Personal AI) с най-новото си потребителско портфолио от лаптопи, настолни компютри и по-интелигентни изживявания. Заедно, отличителната серия IdeaPad Vibe и настолните компютри IdeaCentre AIO дават на потребителите по-широк набор от устройства, проектирани да отразяват различните начини на живот и ежедневни нужди.

„Очакванията на хората към техните компютри се променят“, заяви Джун Оуянг, старши вицепрезидент и генерален мениджър „Потребителски сегмент“ в Lenovo Intelligent Devices Group. „Потребителите искат технология, която се вписва в живота им – независимо дали поставят на първо място производителността, забавлението или устройство, което съответства на индивидуалния им стил. Най-новото ни портфолио Idea обединява AI изживявания, отличителен дизайн и по-голям избор на достъпна цена.“

По-интелигентни AI изживявания с Lenovo Qira

Сред AI изживяванията, налични в избрани конфигурации на новото портфолио Idea, е Lenovo Qira¹ – персоналното AI изживяване на Lenovo, създадено да осигурява по-безпроблемна помощ в поддържаните компютри, мобилни устройства, таблети и преносими технологии.

Lenovo Qira разполага с интеграции, базирани на Workato, като имейл, календар и услуги за съвместна работа, като помага на потребителите да намират съответната информация и да преминават от намерение към действие чрез заявки на естествен език с по-малко превключване между приложенията. Тази възможност създава по-свързано изживяване между устройствата, приложенията и услугите, които хората използват през деня.

AI компютри, създадени за себеизразяване – IdeaPad Vibe

Днешните лаптопи правят нещо повече от това да поддържат производителността. Те са и изразяване на личния стил. Новата серия IdeaPad Vibe на Lenovo дава възможност на ежедневните потребители, включително студенти и семейства, да покажат своята индивидуалност чрез смели цветове, обмислен дизайн и интелигентни изживявания, които не правят компромис с производителността.

Задвижвани от процесори Snapdragon® X и възможности Copilot+ PC, IdeaPad Vibe осигурява бърза, адаптивна производителност и плавност при извършване на много задачи едновременно за ново поколение AI PC изживявания. Наличен в 14-инчови и 15-инчови конфигурации, IdeaPad Vibe съчетава целодневна батерия² и лека преносимост в метален корпус с тегло от 1.3 кг, което го прави лесен за носене през целия ден. Разработен след консултации с Pantone Institute, потребителите могат да намерят цвета, който съответства на тяхната същност, с избор от седем свежи цветови опции:

Dreamy Violet – мек виолетов нюанс с дълбочина, която вдъхновява спокойствие и носи усещане за комфорт, където и да отидете.

мек виолетов нюанс с дълбочина, която вдъхновява спокойствие и носи усещане за комфорт, където и да отидете. Spicy Gold – богато златисто жълто, което съчетава топлина и енергия, създавайки уверено и гостоприемно усещане.

богато златисто жълто, което съчетава топлина и енергия, създавайки уверено и гостоприемно усещане. Zen Green – вдъхновен от природата зелен нюанс, който навява усещане за баланс, хармония и насърчава по-спокойно темпо.

вдъхновен от природата зелен нюанс, който навява усещане за баланс, хармония и насърчава по-спокойно темпо. Chill Blue – ледено син цвят с модерно излъчване, който стимулира освежаваща яснота и енергия за ново начало.

ледено син цвят с модерно излъчване, който стимулира освежаваща яснота и енергия за ново начало. Radiant Coral – топъл и вдъхновяващ цвят с оптимистичен оранжев акцент, който носи дружелюбност и позитивизъм.

топъл и вдъхновяващ цвят с оптимистичен оранжев акцент, който носи дружелюбност и позитивизъм. Moody Blue – изразяващ надеждност и увереност, дълбок син нюанс, предаващ изискана елегантност.

изразяващ надеждност и увереност, дълбок син нюанс, предаващ изискана елегантност. Lowkey Grey – вечно сиво, проектиращо сила, стабилност и дискретна изисканост.

Тези цветове са вдъхновени от света около нас, с мисъл за индивидуалността. Lenovo и Pantone Institute са потърсили вдъхновение от цветовете, които хората срещат всеки ден, и нюансите, които улавят техните стремежи, учене, творчество и начин на живот. За допълнително разширяване на опциите за персонализация ще се предлагат персонализирани капачки за клавиши, с които да се добави допълнителен цветен акцент (достъпни за закупуване и подмяна)³.

„Цветът е най-личното дизайнерско решение, което хората взимат при избора на устройство“, каза Брайън Ленард, вицепрезидент „Дизайнерски иновации“ в Intelligent Devices Group на Lenovo. „Сега наличен в седем изразителни нови цвята, IdeaPad Vibe дава възможност на хората да изберат технология, която показва част от тяхната личност, като същевременно предоставя AI изживяванията и производителността, които очакват ежедневно.“

IdeaPad Vibe не е създаден само за един тип потребители. Той е проектиран да се адаптира към различни начини на живот, творчески амбиции и лични предпочитания. Независимо дали за някого са важни мобилността, завладяващите визуализации или устройството, отразяващо неговия стил, серията IdeaPad Vibe дава на потребителите свободата да направят изживяването от използването на лаптопа си изцяло свое.

Избрани модели предлагат до 24GB⁴ памет, осигурявайки изключителен живот на батерията, бърза реакция и мощни AI възможности на самото устройство. Функциите за производителност с AI включват превод в реално време, интелигентни ефекти за видеоконференции, по-бързо създаване на съдържание и засилена поверителност, като същевременно поддържат хладна, тиха и енергийно ефективна работа.

OLED конфигурациите, налични в Lowkey Grey и Moody Blue, осигуряват по-богати цветове, по-дълбок контраст и до 100% DCI-P3 цветово покритие, където се поддържа⁵. Опциите за IPS дисплей осигуряват гладки 120Hz визуализации⁶ и до 100% sRGB покритие за ежедневно гледане.

Възможността за надграждане с два SSD слота, множество USB Type-A и Type-C® портове, HDMI®, MicroSD® четец на карти, аудио жак и сертификация TÜV Low Blue Light осигуряват свързаността, възможностите за разширение и визуалния комфорт, очаквани от един модерен AI лаптоп.

IdeaPad Vibe 14” в цвят Chill Blue

IdeaPad Vibe 14” в цвят Chill Blue

IdeaPad Vibe се предлага и с процесори до AMD Ryzen™ AI 400 Series, предлагайки допълнителна гъвкавост в конфигурацията, като възможност за надграждане на двуканалната памет до 32GB⁴ и SSD разширение до 1 TB⁴. Налични са конфигурации с изцяло метален корпус или метал плюс двутонен полимерен десен отдолу, с избор от 50Whr или 65Whr батерии⁷.

От ярките цветови решения и персонализираните опции до задвижваната от AI производителност и целодневната преносимост, IdeaPad Vibe доказва, че потребителите вече не трябва да избират между производителност и индивидуалност. Това е AI компютър, който е готов за работа и е проектиран да се отличава, независимо какъв е стилът на потребителя.

Допълнителни предложения, задвижвани от процесори Intel®, ще бъдат налични на по-късен етап.

AIO Настолен компютър за ежедневието – IdeaCentre AIO i

От заетите сутрини до семейните филмови вечери и късното учене, новият IdeaCentre AIO i интелигентно се настройва през целия ден, за да поддържа променящите се нужди на потребителите.

Базиран на процесори Intel® Core™ Series 3 с до 40 TOPS AI производителност на платформата, най-новото поколение съчетава по-тънък дизайн, интелигентни AI изживявания и обмислена ергономия, за да създаде работно пространство, което се усеща по-удобно, отзивчиво и лично.

За първи път наличен в множество цветове, включително Dreamy Violet, Radiant Coral, Zen Green, Chill Blue, Luna Grey и Cloud Grey, IdeaCentre AIO i разширява визията на Lenovo за по-персонализирани технологии отвъд лаптопите. Неговите цветови опции са базирани на проучвания, проведени с Pantone Color Institute, а съответстващите по цвят клавиатура и мишка Lenovo Essential Wireless Combo Gen 3 завършват визията⁸ за естетично работно място.

IdeaCentre AIO i (27", 11)

Преработената архитектура без обемист заден панел премахва масивната хардуерна част, традиционно намираща се зад дисплея, създавайки по-изчистен и елегантен All-in-One външен вид. Опциите за 23.8” и 27” Full HD дисплей предлагат честота на опресняване до 120Hz⁶, 350 нита пикова яркост, поддръжка на до 32GB LPDDR5x памет⁹ и два SSD слота.

В центъра на това изживяване е Lenovo AI Turbo Engine – интелигентен хъб, който обединява оптимизацията на производителността, мултимедийните подобрения и базираното на AI адаптивно осветление (Adaptive Lighting)¹⁰. Една от емблематичните иновации на IdeaCentre AIO i, Adaptive Lighting, въвежда режими Boot-up, Default и Music Lighting, създавайки по-завладяващо изживяване на плота, докато позволява на потребителите да персонализират светлинните ефекти и цветове¹⁰.

IdeaCentre AIO i (27", 11)

IdeaCentre AIO i (27", 11)

All-in-One компютърът разполага и с ергономична стойка с 30 мм вертикално регулиране на височината нагоре и надолу и диапазон на наклон от -5° до 15°, което прави лесно намирането на удобна позиция – независимо дали се присъединявате към виртуална среща, помагате на децата с домашните, споделяте семейни снимки или се наслаждавате на съдържание с близки и приятели. Режимът E-book помага за намаляване на синята светлина и умората на очите за по-удобно четене, докато звукът от Harman® осигурява богат, динамичен звук за работа и забавление.

За по-ясна и естествена съвместна работа IdeaCentre AIO i се предлага с опционална до 5MP IR камера, която комбинира хардуерни и софтуерни подобрения за по-добри видеоразговори. Физическият предпазител на камерата осигурява допълнителна поверителност, когато тя не се използва. Шест USB порта, комбиниран HDMI-in и HDMI-out порт, удобно разположен жак за слушалки и микрофон, опционално безжично зареждане и опционален сензорен екран осигуряват гъвкавост за свързване и работа по начина, по който потребителите предпочитат.

От поддръжка на производителността до забавлението и семейния живот, IdeaCentre AIO i осигурява интелигентна производителност в дизайн, изграден около нуждите на съвременните домакинства.

Най-новото потребителско портфолио на Lenovo дава възможност на хората да избират технология, която работи така, както те работят. Чрез комбиниране на интелигентни иновации с обмислен дизайн и съществена персонализация, Lenovo продължава да създава устройства, вдъхновени от хората, които ги използват.

Цени и наличност¹¹

Lenovo IdeaPad Vibe (14”, 15”) ще бъде наличен от октомври 2026 г. на очаквана начална цена от 799 €.

Lenovo IdeaCentre AIO i (24”, 27”) ще бъде наличен от ноември 2026 г. на очаквана начална цена от 999 €.