Турция пуска електрическа кола за 23 000 евро

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Турската държавна информационна агенция Anadolu съобщава, че местната компания Togg вече е започнала процеса на разработване на нов модел на ток.

Колата ще се казва T6X и ще бъде най-достъпният изцяло електрически модел в своята гама. Досега турската компания има два модела, съответно T10X и T10F - кросоувър и голям седан

Фуат Тосиали, председателят на Съвета на директорите на компанията, заяви, че началото на поръчките е планирано за юни следващата година.

T6X ще бъде значително по-достъпен в сравнение с другите два модела на турската компания и вероятно ще разшири значително клиентската си база.

Целта е цената му да започва от приблизително 1,3 милиона турски лири (приблизително 23 200 евро по текущ курс).

Шефовете на Togg също така планират програми за финансиране и промоционални кампании при пускането на T6X на пазара, за да привлекат клиенти.

T6X ще бъде по-малък по размер от T10X и T10F и първият с ясна търговска цел за потенциални купувачи, принадлежащи към категорията със средни доходи в Турция.

Компанията съобщава, че почти 120 000 от нейните превозни средства вече се движат в страната, като приблизително 80% от проблемите, пред които са изправени клиентите ѝ, вече могат да бъдат решени дистанционно чрез софтуер.

Ръководителите на Togg са си поставили по-високи цели за годишното производство. Първоначално целта е да се достигне 150 000 бройки, а след това броят да се увеличи до над 200 000 годишно, създавайки нови модели във всяка категория.

Хората от Togg се насочват и към европейския пазар, но в конкретни страни. Те поставят особен акцент върху Германия, където живеят много турски имигранти, които имат финансовите средства да се сдобият с ново електрическо возило от родината си.