Европейците губят все повече време в пътуване до работа с кола

За първи път в историята служителите в Белгия прекарват средно по повече от един час на ден в пътуване до и от работното си място. Според мащабно проучване на международния доставчик на HR услуги SD Worx, обхванало 16 000 работещи в 16 европейски държави, времето за придвижване на белгийците е достигнало критичните 61 минути дневно.

Тенденцията към все по-дълги и изтощителни пътувания се засилва в цяла Европа, като средното време за континента вече възлиза на 48 минути на ден. Данните от изследването показват сериозни разминавания в различните региони, като след Белгия се нареждат Швеция с 57 минути и Ирландия с 56 минути дневно. На обратния полюс са служителите в Италия и Словения, които успяват да стигнат до работните си места и да се приберат у дома съответно за 35 и 32 минути.

Въпреки че България не е част от това конкретно проучване, официалните общоевропейски данни на Eurostat за времето за придвижване в ЕС дават ясна представа къде се намира страната ни. Спрямо останалите държави членки, България се позиционира в златната среда и дори малко под средното равнище за Европейския съюз. Докато средното еднопосочно пътуване за целия ЕС е около 25 минути, българите пътуват средно между 20 и 22 минути в една посока. Това ни нарежда далеч от рекордьорите по задръствания като Латвия, Унгария и Люксембург, но и малко зад отличниците Кипър, Гърция и Португалия, които отчитат най-кратките пътувания до офиса в рамките на ЕС.