Volkswagen продаде Italdesign на американска технологична група

Германският гигант Volkswagen продава италианската дизайнерска къща Italdesign, която проектира първия Golf, на американска технологична компания.

Фирмата UST придоби мажоритарен дял в италианското дизайнерско студио, което беше собственост на Volkswagen Group. Lamborghini, която контролираше Italdesign в рамките на групата, запазва значителен миноритарен дял, докато Audi остава клиент до второ нареждане.

Italdesign ще продължи да работи от Торино със своите 1300 служители. UST обаче възнамерява да развие модела и да комбинира своя дизайнерски и инженерен опит с изкуствен интелект и софтуерни технологии, за да се адаптира по-добре към бързо променящия се автомобилен сектор.

Italdesign е основана през 1968 г. в Торино от Джорджето Джуджаро, който вече си е изградил име в дизайнерското студио Bertone. В Italdesign Джуджаро се превръща в един от най-влиятелните автомобилни дизайнери на ХХ век. Великият италианец проектира първия Golf в началото на 70-те години за Volkswagen, като същевременно влияе и на стила на Lancia Delta, BMW M1, Lotus Esprit, DeLorean DMC-12 и първия Fiat Panda. Именно с последния той се гордее най-много, въпреки че малкият, квадратен градски автомобил си остава един от най-семплите му, но пък вечни дизайни.